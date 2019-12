Oubliez Gerrard, Salah et Suarez – Jordan Henderson est le joueur de Liverpool de la décennie, déclare Tony Cascarino

Tony Cascarino pense que Jordan Henderson est sans aucun doute le joueur de Liverpool de la décennie, devant Steven Gerrard et Mohamed Salah.

Les Reds ont commencé la décennie dans une période de limbes, flirtant avec la médiocrité de la table moyenne et oscillant entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Cascarino pense qu'Henderson est le joueur de Liverpool de la décennie

Roy Hodgson a quitté Fulham pour prendre la direction d'Anfield à l'été 2010, avant que Kenny Dalglish ne soit chargé de ramener le club à son ancienne gloire.

Lors de son premier mercato d'été en 2011, le roi Kenny s'est séparé de 16 millions de livres sterling pour amener Henderson dans le Merseyside depuis Sunderland – des frais qui ont été remis en question à l'époque par certains critiques.

Cependant, les parallèles entre le développement de Henderson cette décennie et la montée de Liverpool sont incroyables car le milieu de terrain a remplacé Gerrard en tant que capitaine en 2015, avant de lever la Coupe d'Europe plus tôt cette année.

Il pourrait également terminer la saison en devenant le premier capitaine de Liverpool à remporter le titre de champion depuis 30 ans, après que les Reds aient battu la deuxième place Leicester City 4-0 le lendemain de Noël pour obtenir 13 points d'avance avec un match à la main.

Et en parlant du GameDay Warm-Up, Cascarino a expliqué pourquoi l'international anglais mérite d'être reconnu devant certains des noms les plus prestigieux de Liverpool au cours des dix dernières années.

Henderson a remplacé Gerrard en tant que capitaine de Liverpool en 2015

Et a célébré sa victoire en Ligue des champions et en Coupe du monde des clubs quatre ans plus tard

"D'accord, il n'aurait peut-être pas été aussi bon que Steven Gerrard", a déclaré Cascarino. «Luis Suarez a eu son éclat pendant un an – deux ans probablement.

"Et vous avez eu de grands joueurs qui jouent pour le club; Salah est brillant depuis deux ans, comme Mane, et il y a énormément de joueurs.

«Mais si vous parlez de 2010 à 2020, Jordan Henderson y a fait neuf ans.

«Et il a fini par faire partie de cette équipe sous chaque manager.

"Je ne vois donc pas comment cela peut être n'importe qui sauf Jordan Henderson."

