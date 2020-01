Oubliez le débat sur le Temple de la renommée. Embrassez la salle d’Eli Manning.

Il y a exactement deux opinions que les gens ont sur Eli Manning.

La première est qu’Eli, malgré son nom célèbre et son concert de haut niveau en tant que QB1 dans la plus grande ville des États-Unis, n’était pas un très bon joueur de football. Il existe de nombreuses preuves à l’appui de cela. Manning n’a jamais mené la NFL dans les passes, les touchés ou le pourcentage d’achèvement, mais a mené la ligue à trois reprises. Il a terminé parmi les 10 premiers au classement des passeurs une seule fois (il était septième en 2011) et est 19e parmi les quarts-arrière actifs en verges par tentative de passe. Il n’a jamais été nommé première équipe ou deuxième équipe All-Pro. Il n’a fait que quatre Pro Bowls – le même montant que Jeff Garcia, Boomer Esiason et Drew Bledsoe. Bien qu’Eli se classe dans le top 10 de certains des principaux classements statistiques de tous les temps (il est septième dans les verges de passes et les touchés en carrière), cela semble être principalement une fonction de lui qui commence chaque match pendant 13 saisons. Les Giants de Manning sont passés de 117 à 117, exactement 0,500.

La deuxième opinion est qu’Eli a remporté deux Super Bowls. Et il n’a pas seulement gagné deux Super Bowls – il a battu la plus grande dynastie de tous les temps, deux fois, en menant une paire de disques emblématiques du quatrième trimestre. Le lancer de Manning à David Tyree pour vaincre les Patriots 18-0 dans les rangs du Super Bowl XLII au sommet ou près du sommet de chaque liste des meilleurs moments des séries éliminatoires de la NFL. Il a ensuite battu les Patriots à nouveau dans le Super Bowl XLVI. Sur la plus grande scène, face à la meilleure équipe, Eli a régné en maître.

Il est impossible de concilier ces deux points de vue. Eli est soit un joueur moyen surévalué pour sa gloire au Super Bowl, soit un héros dont la carrière de piéton n’est plus pertinente par ses brillantes réalisations. Dans une vue, Eli est un dieu. Dans l’autre, c’est un mortel, et pas particulièrement impressionnant.

Lorsque la nouvelle a annoncé mercredi que Manning allait annoncer sa retraite après 16 ans dans la NFL, la conversation a immédiatement tourné vers son appartenance au Hall of Fame. D’une part, un seul quart-arrière de l’ère moderne a été intronisé dans le Hall avec moins d’apparitions au Pro Bowl, et c’est Terry Bradshaw. De l’autre, un seul quart-arrière avec deux victoires au Super Bowl – Jim Plunkett, qui, comme Eli, n’a jamais mené la ligue dans une statistique significative autre que des interceptions – n’a jamais été exclu. Le débat est divisé 50-50:

Je ne pense pas que les statistiques ternes d’Eli invalident ses anneaux du Super Bowl, ou que ses anneaux du Super Bowl élèvent ses statistiques ternes. Les deux parties se combinent pour former un héritage fascinant dont il faut se souvenir. Je ne sais pas si Manning appartient au Hall of Fame. Je sais qu’il est le premier intronisé au Hall of Eli, un endroit que nous construirons pour célébrer les joueurs pas nécessairement grands qui, pendant quelques instants, ont réussi à être les plus grands du monde.

La grandeur réelle du sport peut être ennuyeuse. Hé, l’Alabama a remporté un championnat national parce qu’il avait les meilleurs joueurs! Hé, Bama a gagné parce que le mieux, il avait encore les meilleurs joueurs… et encore… et encore. Je sais que Roger Federer a un tas de victoires en Grand Chelem et que Tiger Woods a un tas de victoires majeures, et je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de connaître les chiffres exacts. L’expérience du football fandom du 21e siècle ne serait pas très différente si les Patriots avaient remporté cinq ou huit Super Bowls au lieu de six. Nous célébrons la grandeur, et nous devrions le faire, mais l’histoire de la grandeur est souvent l’histoire de la monotonie. Cela commence par une monotonie invisible – pratique, pratique, plus de pratique – et se termine par la monotonie sur le terrain, un produit athlétique supérieur qui domine une compétition plus faible pendant des années. Les grands éliminent l’échec et ne produisent que du succès.

Eli Manning n’a jamais éliminé l’échec. Il mène en quelque sorte tous les joueurs de la NFL depuis 2000 dans les interceptions (244) et les échappés (125). Il était le pire des deux côtés, un quart-arrière pourrait perdre le ballon. Il serait difficile d’identifier une période de sa carrière qui pourrait être classée comme la bonne partie. Au cours de la saison 2007 qui a mené à son premier Super Bowl, il a lancé 23 passes de touché et 20 interceptions. Deux ans après avoir remporté son deuxième Super Bowl, il a lancé 18 touchés et 27 choix. (Il a continué à démarrer pendant cinq ans après cela.) Il a enregistré au moins 10 interceptions au cours de chaque saison qu’il a commencée et a perdu au moins 10 échappés quatre fois – à l’âge de 26, 28, 34 et 36 ans. Il n’a jamais appris et il jamais amélioré.

Il y a, bien sûr, deux parties de sa carrière dans lesquelles il a été excellent. Au cours de sa première course au Super Bowl, il a lancé six touchés et une interception, orchestrant la séquence de victoires contre la première équipe 18-0 de l’histoire de la NFL; lors de sa deuxième manche du Super Bowl, il a lancé neuf touchés et un choix, totalisant plus de 300 verges par match et ruinant une fois de plus les Patriots. Le gars qui a lancé toutes ces interceptions a fait ceci:

Sur un jeu, Manning a lancé une passe qui aurait dû être une interception si facile pour Asante Samuel que le demi de coin des Patriots l’a laissée tomber. Sur le jeu suivant, Manning s’est détaché d’une horde de défenseurs, a lancé le ballon au hasard aussi loin qu’il le pouvait (environ 40 mètres, parce qu’il est Eli), et a regardé un coéquipier spécial avec cinq attrapés la saison. sur trois fois la sécurité All-Pro Rodney Harrison. Était-ce un bon lancer? Honnêtement, probablement pas. C’est l’équivalent du lancer de Matt Saracen du pilote Friday Night Lights, une houle qui a inspiré tout le monde à suggérer qu’il avait fermé les yeux avant de le laisser partir. Mais cela a fonctionné et est devenu une légende.

Quatre ans plus tard, dans à peu près la même situation contre le même adversaire, Manning a effectué ce lancer. C’est un très bon lancer. Fondamentalement parfait:

Il y a un monde où seuls les grands deviennent champions, et il est beaucoup moins intéressant que celui où The Interceptions Guy prend le trône. Avant ces Super Bowls contre les Patriots, Manning s’est glissé dans une cabine téléphonique et s’est changé en costume de super-héros. Ensuite, il se changerait et oublierait de faire la lessive pendant quelques semaines, et sa cape se perdrait dans un énorme tas de vêtements par terre. C’est son héritage: c’était un gars banal qui avait la capacité de devenir une supernova rayonnante, et qui passerait des années sans montrer la moindre preuve qu’il était le gars de la supernova d’avant.

C’est pourquoi nous devons construire la salle d’Eli. Il y aura une statue de 10 pieds de haut de lui façonnée dans cette image, de préférence en marbre. Le David tient sa fronde; L’Eli tiendra un seau de sable.

C’est l’image qui capture vraiment l’essence du doofus qui a trempé à plusieurs reprises sur la plus grande dynastie de l’histoire du football. Il était le deuxième meilleur quart-arrière de sa famille et le deuxième meilleur quart-arrière de sa classe de repêchage. Il n’était pas un passeur particulièrement précis, ni un bras particulièrement fort. Il lançait régulièrement le ballon à l’équipe adverse. Quatre botteurs et trois parieurs ont couru des temps de course de 40 verges plus rapides que lors du repêchage de 2004. Il était célèbre pour avoir fait des grimaces qui donnaient l’impression qu’il était profondément mécontent de jouer au football, et a joué dans un sketch SNL sur la façon dont il était trop maladroit pour célébrer. (“Quand les gens pensent ‘Eli Manning’, vous voulez qu’ils s’imaginent que vous préparez un sandwich, le déposez, puis mangez le sandwich sur le sol?” “Ce serait l’idéal.”) Et pourtant, les rois du sport se sont effondrés en cendres devant lui.

La salle d’Eli est l’endroit où nous adorerons les médiocres devenus champions. (Nick Foles entrera au premier tour de scrutin.) Nous ne nous contorsionnerons pas en bretzels en faisant valoir que ces joueurs qui ont remporté des titres étaient excellents. Au lieu de cela, nous célébrerons les échecs et les faiblesses des athlètes qui ont brièvement mis le monde sur pied. Je ne veux pas débattre si Eli est un dieu ou un mortel. Ce qui rend Eli si merveilleux, c’est qu’il était tous les deux.

