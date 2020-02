Oubliez les Astros et Mookie Betts: cinq autres scénarios MLB à surveiller

Les six dernières semaines dans le baseball ont été dominées par deux histoires: la première est le commerce Mookie Betts, une transaction sans précédent qui a changé l’équilibre des pouvoirs sur les deux côtes et dans les deux ligues, avec des répercussions titanesques non seulement pour deux des plus éminents franchises, mais pour les relations des fans avec ces équipes en général. Le deuxième est les retombées voleuses de signes des Astros, qui, en plus d’être le plus grand scandale du baseball depuis l’ère du PED, restent d’autant plus tenaces aux gros titres en raison de la qualité homme-morsure-chien des détails de l’histoire.

La boule de jus? Contrat record de Gerrit Cole? La rémanence des Washington Worlds World Series? Ces histoires auraient pu tout aussi bien se produire en 1983 aux yeux du cycle de l’actualité moderne. C’est un sacré moment pour être un fan de baseball, et c’est aussi un sacré moment d’être un écrivain national de baseball, en particulier celui qui s’est taillé une niche en examinant le sport en dehors des strictes limites crayeuses du diamant. Les histoires Astros et Betts crient assez pour être connectées à des tendances économiques et sociales plus larges, avec une cuillerée de ce que cela signifie pour le baseball ou ce que cela dit sur l’Amérique, et elles se déroulent dans un climat poussé à ébullition par les troubles du travail et les consommateurs insatisfaction.

Et franchement, je pourrais utiliser une pause. Depuis que le rapport du commissaire sur les Astros a été publié le 13 janvier, j’ai écrit une histoire de baseball qui n’était pas au moins tangentiellement liée au commerce Betts ou au système de frappe. J’ai écrit sur Lou Diamond Phillips plus récemment que les Yankees ou les Nationals, et comme la saison devrait commencer dans 29 jours seulement, il est temps de jeter un œil ailleurs, ne serait-ce que pour un sursis.

Mais où chercher? Le baseball d’entraînement de printemps est idéal si vous voyagez en Arizona ou en Floride à partir de déchets nordiques enneigés, ou si vous avez juste besoin d’entendre le bruit de fond réconfortant des chauves-souris qui craquent et des arachides décortiquées. Mais il est surtout inutile en tant que véhicule pour les fans occasionnels de se renseigner sur la saison à venir, car les statistiques ne signifient rien et les résultats signifient encore moins.

Donc, si vous regardez le baseball à la télévision d’ici le jour d’ouverture, voici cinq ensembles de joueurs à regarder en mars si vous voulez vous préparer pour la saison régulière 2020.

Alec Bohm





Photo de Mark Cunningham / MLB Photos via .

1. Les Infielders des Phillies

Sous Gabe Kapler, les Phillies ont eu du mal à concocter un champ intérieur viable. Le troisième joueur de base Maikel Franco a eu du mal à contribuer offensivement, le deuxième joueur de base César Hernández a régressé de sa solide production et les jeunes J.P.Crawford et Scott Kingery ont joué hors de position et ne pouvaient pas tout à fait rester au niveau de la grande ligue. Cela s’est quelque peu amélioré en 2019, lorsque Crawford a été échangé contre Jean Segura et Kingery a fait un pas en avant avec la batte. Mais même alors, Segura a sous-performé ses attentes de carrière et Kingery s’est refroidi après un démarrage à chaud.

Cette saison, Philadelphie a un nouveau manager, l’ancien skipper des Marlins et des Yankees Joe Girardi, et un nouveau terrain pour l’accompagner. Hernández et Franco étaient tous deux sans appel d’offres et l’équipe a fait appel à l’arrêt-court de l’agent libre Didi Gregorius pour un contrat d’un an. Cela signifie que Kingery et Segura joueront les deuxième et troisième dans une combinaison, et même si Kingery a joué les deux positions, Segura n’a jamais dépensé autant qu’une manche en troisième base en 13 ans de carrière professionnelle.

Les Phillies accorderont également un temps de jeu prolongé ce printemps à Alec Bohm, leur espoir de première position et le non. 3 choix global dans le projet de 2018. À 6 pieds 5 pouces, Bohm est à peu près de la taille de Kingery si Kingery était assis sur les épaules de Segura, et son pouvoir droitier devrait compléter Bryce Harper et Rhys Hoskins au milieu de l’ordre dès cet été. Dans ce scénario, Bohm prendrait le relais au troisième, laissant Segura au deuxième et déplaçant Kingery au champ central. Mais ce n’est toujours pas sûr que Bohm puisse jouer une troisième base compétente au niveau de la grande ligue; il est également difficile de savoir s’il devra se déplacer vers la première base (actuellement occupée par Hoskins) ou le champ gauche. Cela fera de ses représentants défensifs dans le coin chaud autant une histoire que celle de Segura.

Un blocage potentiel sur un champ nouveau pour une équipe rivale est suffisamment intéressant, mais ce groupe est également à la tête de la ligue dans le bavardage de la meilleure forme de sa vie. Segura est non seulement arrivé pour camper environ 14 livres par rapport à son poids de jeu de 2019, mais a également expliqué aux journalistes les changements de style de vie qu’il avait apportés dans un monologue qui est une araignée loin d’être les paroles de “Fitter, Happier” de Radiohead. Kingery, quant à lui, est tellement attelé en ce moment qu’il peut à peine mettre ses mains dans ses poches.

Et nous pensions que Scott Kingery avait l’air gros l’année dernière … ce gars se présente au camp d’un air absolument MASSIVE.

J’attends de lui de grandes choses cette année. pic.twitter.com/OVuCygXIng

– Alex Carr (@AlexCarrMLB) 11 février 2020

Kingery peut-il conserver sa place dans la programmation une fois que Bohm est arrivé? Qui sait? Ce que nous savons, c’est que Kingery peut appuyer sur Bohm.

2. A.J. Puk et Jesús Luzardo

Les deux meilleurs espoirs de lancer d’Oakland ont tous deux débuté à la fin de la saison dernière hors de l’enclos des releveurs, même s’ils n’auraient pas été blessés, les deux auraient fait partie de la rotation d’Oakland bien plus tôt. Puk a raté la saison 2018 alors qu’il se remettait d’une opération de Tommy John, tandis que Luzardo a subi une souche de la coiffe des rotateurs au début de 2019, puis une souche lat en juillet, après une Ligue de cactus 2019 prometteuse qui lui donnait l’air d’un pari sûr pour être un démarreur.

Alors que Puk et Luzardo sont tous les deux des gauchers à la floraison tardive et à fort tirage qui ont été recrutés dans les écoles de Floride, ils diffèrent un peu en termes de compétences et de physique. Puk, âgé de 24 ans, est devenu l’un des 10 meilleurs choix à l’Université de Floride, mais ses dons physiques ont toujours été évidents: à 6 pieds 7 pouces, avec une balle plus rapide, un curseur de nettoyage et un penchant pour les uniformes baggy, il n’est pas trop difficile de regarder Puk et de voir le prochain CC Sabathia. Bien que Randy Johnson se soit présenté au camp de A ce printemps pour parler de magasinage avec le gaucher roux, une autre composition évidente est venue à l’esprit.

UN J. Puk et Jesús Luzardo





Photo de Michael Zagaris / Oakland Athletics / .

À 6 pieds, 209 livres, Luzardo est plus compact que Puk, bien que l’USS Nimitz aussi, alors prenez cela pour ce qu’il vaut. Luzardo était un choix de troisième ronde des Nationals de Washington en 2016, à quel point il avait un excellent poli pour un lanceur du lycée, mais était toujours en chantier physiquement. Après que les A l’ont acquis dans le commerce Sean Doolittle en 2017, Luzardo est devenu son cadre et a développé une balle rapide au milieu des années 90, tout en continuant à faire preuve du même commandement, de l’intelligence et de la ruse qui faisaient de lui une perspective attrayante alors qu’il n’avait pas encore développer.

Les A ont fait les séries éliminatoires deux années consécutives parce que certains des meilleurs lanceurs de soulagement au baseball ont couvert une rotation improvisée. Cela pourrait changer si Puk et Luzardo réalisent leur potentiel en 2020; entre ces deux-là et Sean Manaea, l’athlétisme a tellement de gauchers passionnants qu’ils devraient changer de nom pour devenir le Congressional Progressive Caucus. Et ce qui avait été l’unité la plus faible de l’équipe pourrait devenir l’une des meilleures rotations de la Ligue américaine presque du jour au lendemain.

3. Puzzle 1000 pièces de Tampa Bay

L’année dernière, les Rays de Tampa Bay n’avaient pas exactement de composition; à part Willy Adames, qui a joué à l’arrêt-court quelle que soit la situation, personne n’a joué plus de 125 matchs à une position donnée. Même les débutants de tous les jours comme Tommy Pham et Austin Meadows se sont déplacés d’un endroit à l’autre pour s’adapter à la situation, tandis que les blessures et la liste de joueurs caractéristique de Tampa Bay ont mélangé encore plus la boîte à outils du manager Kevin Cash. Cette année, la configuration des Rays pourrait être encore plus compliquée.

Pham est parti, à San Diego, dans un échange qui a ramené le défenseur droit Hunter Renfroe, qui est un bon défenseur et qui frappe pour le pouvoir, mais qui arborait un OBP de .289 l’année dernière avec une division de peloton massive – il a mieux frappé les gauchers que les droitiers. de plus de 170 points d’OPS. Les Rays ont également ajouté l’ancien frappeur des Cardinals José Martínez, un autre joueur de coin droitier qui frappe pour encore plus de puissance, a une division du peloton encore plus sévère et joue une défense zéro. Ces deux-là iront d’une manière ou d’une autre avec Meadows, les premiers joueurs de base en titre Nate Lowe et Ji-Man Choi, et le nouveau venu Yoshitomo Tsutsugo – tous les quatre sont des frappeurs gauchers. Les Rays semblent également prêts à pelotonner dans le champ central, où ils ont ajouté un droitier qui ne peut pas frapper (Manuel Margot) pour accompagner leur gaucher qui ne peut pas frapper (Kevin Kiermaier).

Ce casse-tête serait plus simple si la liste des Rays était élargie à 32 joueurs et non à 26, mais peut-être que le mois prochain fournira un aperçu de la façon dont, exactement, Cash vise à mettre en place sa composition.

Nick Solak





Photo de Norm Hall / .

4. Nick Solak

Les Rangers ont choisi Solak, un choix de deuxième ronde en 2016 à Louisville, dans un échange de mi-saison l’an dernier pour le releveur Peter Fairbanks. Dans un camée MLB de 33 matchs, Solak a impressionné, atteignant .293 / .393 / .491. Solak était un joueur de champ intérieur au collège et a fait la moitié de ses débuts l’an dernier à DH, mais les Rangers n’ont tout simplement pas de place pour lui dans l’alignement à aucune position défensive qu’il est théoriquement capable de jouer. Le logjam des Rangers est si mauvais que Solak ne peut même pas se déplacer vers un coin de champ extérieur car ces deux positions sont déjà occupées par des infielders convertis – Joey Gallo et Willie Calhoun.

Alors les Rangers, que Dieu les bénisse, vont essayer Solak dans le champ central. Quel renversement c’est du temps de Leonys Martin et Craig Gentry, qui étaient des défenseurs as mais qui ne pouvaient pas frapper du tout. Si Solak continue de frapper et peut jouer même une défense marginale, ce serait un coup d’État pour le Texas. Si ce n’est pas le cas, eh bien, merci aux Rangers d’avoir réfléchi hors des sentiers battus.

5. La course à trois pour le choix n ° 1

L’entraînement printanier est généralement assez faible intensité; heureusement, ce n’est pas le seul jeu en ville ce mois-ci. La plupart des matchs de baseball des grandes conférences sont diffusés sur des plateformes assez accessibles. Le projet de 2020 est lourd de talents universitaires, et Austin Martin, Emerson Hancock et Spencer Torkelson sont la crème de cette culture particulière.

Hancock est un lanceur droitier de l’Université de Géorgie qui a passé les deux dernières années à chatouiller 98 milles à l’heure avec sa balle rapide et à afficher plus de deux lancements hors vitesse. Torkelson, premier joueur de base de l’Arizona State, a battu le record du home run de son école en 2018, ce qui serait notable même si ce record n’avait pas été établi par Barry Bonds. Depuis lors, il a été récompensé par des sources aussi diverses que l’écrivain Ben Lindbergh, qui refuse habituellement de regarder même le baseball universitaire, et le célèbre Hall de basket-ball Bill Walton, qui a pris un entraînement au bâton avec Torkelson lors d’un récent voyage à Tempe:

Ces deux joueurs pourraient finir par perdre sur le non. 1 place de repêchage pour Martin, un arrêt-court de Vanderbilt qui manque de puissance de Torkelson mais offre une valeur exponentiellement plus défensive et athlétique. Tout arrêt-court Vanderbilt sans. 1 potentiel global établira des comparaisons évidentes avec Dansby Swanson, et Eric Longenhagen, prospect prospect chez FanGraphs, a comparé Martin favorablement au n ° 2015. 1 choix à ce stade de leur carrière. Sortir de votre chemin pour regarder Martin comporte un bonus supplémentaire: son coéquipier Kumar Rocker, qui a lancé 19 coups sûrs sans coup sûr lors du tournoi de la NCAA de l’année dernière, est le favori actuel pour être premier au classement général en 2021, alors assurez-vous de vous connecter. lors du tangage de Rocker.