“Oui, l’intérêt de Barcelone est venu à moi et c’est une joie”

L’équipe du Barça saura lundi si elle peut signer un remplaçant pour Dembélé et plusieurs attaquants de LaLiga Santander ont été liés ces dernières heures avec l’équipe catalane. L’un d’eux a été Loren Morón, du Betis, qui n’a pas caché que l’intérêt de Barcelone C’est arrivé.

“Oui, me rejoindre m’a atteint, je ne cacherai pas que c’est une immense joie que l’une des meilleures équipes s’intéresse à vous ou du moins ça sonne, je ne vais pas être moins et je suis content aussi, mais je suis très concentré sur ce que j’ai ici, ce que je veux continuer à faire ici et l’avenir dira quoi que ce soit et c’est bon pour tout le monde», A déclaré l’attaquant de 26 ans dans Sports Four.

Loren Morón s’est entretenu avec Junior mais pas avec Quique Setién, avec qui il pourrait de nouveau coïncider à Barcelone

“Je sais qu’ils pourraient signer pour la blessure de Dembélé, mais c’est ce que mon agent prend, je ne veux pas y entrer non plus. Je pense au match de dimanche qui sera très coloré et pour nous c’est une finale. Le Barça est la meilleure équipe du monde et a le meilleur joueur. Avec Junior, j’ai beaucoup parlé, mais surtout comment nous nous portons et notre amitié, qui, je l’espère, durera longtemps », a ajouté Loren Morón.

Si vous vous dirigez vers Barcelone, l’attaquant coïnciderait avec Quique Setién. Interrogé à ce sujet, Loren Il a nié avoir récemment discuté avec l’entraîneur cantabrique.