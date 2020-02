Ousmane Dembélé est un autre exemple de blessures faisant dérailler une carrière

Il semble que la saison d’Ousmane Dembélé et la carrière de Barcelone soient en danger. Barcelone a annoncé que l’ailier avait subi «une déchirure proximale complète des ischio-jambiers à la cuisse droite» alors qu’il se remettait d’une autre blessure. C’était la dernière d’une longue liste de blessures qui ont transformé l’un des joueurs les plus prometteurs et les plus chers du football en un cas potentiel de «ce qui aurait pu être». Tout comme il semblait que Dembélé commençait à mûrir, son corps lui a fait défaut à nouveau d’une manière terrible.

L’annonce de Dembélé intervient quelques jours après que Giuseppe Rossi aurait été en pourparlers contractuels avec Real Salt Lake. Rossi a également eu une carrière prometteuse déraillée par l’incapacité de son corps à coopérer avec ses espoirs et ses rêves. Dès qu’il se remet d’une blessure, il en subit immédiatement une autre, jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est maintenant: un international italien tentant de sauver les dernières années de sa carrière à l’âge de 33 ans.

Jack Wilshere, un autre membre de la longue lignée de joueurs déçus par la fragilité du corps humain, a récemment répondu sur Instagram aux blagues des fans de football sur ses blessures constantes. Dans le message, il a demandé aux fans de se rappeler dans leur rire qu’il est un être humain qui ne veut jouer que le jeu qu’il aime et que son corps ne lui permet pas de le faire.

Comme ces athlètes mordus de serpents avant lui, Dembélé devra subir des blagues et des appels pour qu’il soit vendu, ce qui peut être lu dans les réponses de Twitter à son annonce de blessure. La frustration des fans est compréhensible; ils comptent sur lui pour aider à atteindre les objectifs de l’équipe, et ses blessures rendent l’équipe plus faible. Tant de foi et d’espoir a été mis sur Dembélé, et il ne l’a pas remboursé. C’est l’activité du football: le sport transforme les joueurs en produits et quand un produit est défectueux, il est raillé et jeté pour être remplacé par un autre qui fonctionne.

Pourtant, peu de choses sont plus tragiques dans le sport que les blessures. Il serait plus logique d’être frustré par les joueurs pour leurs échecs de caractère, comme les problèmes de maturité de Dembélé, que pour leurs échecs de corps. Le caractère est une question de choix, alors qu’un joueur peut être aussi impuissant que quiconque pour empêcher son corps de s’effondrer. Pire encore, seul le joueur porte le fardeau de l’inactivité et le bilan émotionnel exténuant de la réadaptation.

La dernière chose qu’un athlète veut, c’est se blesser. Il viole l’essence de leur existence – leurs passions, leurs espoirs, leur bonheur et leurs moyens de subsistance entiers. Comme Wilshere l’a déclaré, il veut simplement jouer au football et son corps ne le lui permettra pas. Et Rossi, même après tout ce qu’il a vécu, veut toujours un endroit pour jouer le jeu qu’il aime.

Railler les joueurs pour un échec hors de leur contrôle, c’est supposer qu’ils se rendaient malheureux intentionnellement, ou que leur fragilité est de leur faute. N’oubliez jamais que ceux qui échappent à des blessures graves tout au long de leur carrière ont surtout de la chance, même en tenant compte des pratiques d’entretien intensives qui permettent de garder les joueurs en forme.

Les sports de niveau élite optimisent le corps à ses limites sur une base hebdomadaire. Mais à mesure que les joueurs deviennent presque surhumains en termes de vitesse et d’endurance, ils stressent également leur corps d’une manière qui n’est durable qu’avec de grandes quantités de soins. Certains corps peuvent prospérer dans ces conditions, d’autres pas.

Le football regorge d’histoires de joueurs talentueux qui n’ont jamais pu prospérer simplement parce que leur corps ne pouvait pas supporter le stress de la profession, indépendamment des souhaits du joueur. Peut-être même plus que des histoires de grands joueurs, il y a les hypothèses de grands joueurs qui auraient pu être, comme Rossi et Wilshere. Dembélé est encore assez jeune pour atteindre un jour son meilleur niveau, mais son corps lui a déjà coûté des années vitales de développement.

S’il échappe à ce cycle de blessures, Dembélé devra travailler dur en réadaptation et être discipliné pour prendre soin de son corps à l’avenir. Il faut une forte mentalité pour faire face à tant de revers. Mais même s’il s’occupe de tout ce qu’il peut contrôler, la nature absurde des blessures signifie qu’il aura besoin de beaucoup de chance pour rester en bonne santé. Et la chance ne peut être tenue pour responsable.