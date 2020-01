Ovechkin a une «chance légitime» de battre le record de buts dans la LNH

Alex Ovechkin a encore un long chemin à parcourir, mais il progresse régulièrement, remontant la liste des objectifs de carrière de la LNH tout en poursuivant le record de Wayne Gretzky.

Avec huit buts au cours des trois derniers matchs du week-end des étoiles, l’ailier des Capitals de Washington compte maintenant 34 buts cette saison, ce qui le place à égalité en deuxième position de la ligue avec Auston Matthews de Toronto.

Mais les tours du chapeau consécutifs d’Ovechkin la semaine dernière dans les victoires de son équipe contre les Devils du New Jersey et les Islanders de New York l’ont également aidé à grimper dans le top 10 de la liste des buts de tous les temps. Et avec 692 buts en carrière, il est maintenant à égalité pour la nuit avec Steve Yzerman après être passé par Mario Lemieux.

Pourtant, Gretzky a 894 buts en carrière. Mais à 34 ans, Ovechkin ne montre aucun signe de ralentissement car il est facilement sur le rythme pour sa deuxième saison consécutive avec au moins 50 buts et neuvième au total.

Marquer 202 buts de plus dans sa carrière semble plausible, et Gretzky a déclaré à NHL.com Ovechkin que son record «serait merveilleux pour le match».

“Je suis convaincu que les records sont faits pour être battus”, a déclaré Gretzky à NHL.com vendredi. “Ce que j’ai accompli, j’en suis très fier. C’est difficile de faire ce que j’ai fait, et c’est vraiment difficile de faire ce qu’il fait maintenant. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il a une réelle chance légitime de le faire. Les deux choses dont vous avez besoin; vous devez rester en bonne santé, et il l’a prouvé au cours de sa carrière. Il joue fort et reste en bonne santé. Et, deuxièmement, vous devez être dans une bonne équipe – et il joue dans une bonne équipe.

«Pour mon succès, j’ai dû jouer avec de bons joueurs. Il joue avec de bons joueurs, et cela aide évidemment. »

Mis à part une crise de décembre alors qu’il n’a marqué que quatre fois ce mois-ci, Ovechkin a pris feu cette saison. Il a ouvert la saison avec 11 buts en octobre, a marqué neuf fois en novembre et a déjà 10 à janvier et il n’a pas joué depuis une semaine.

Il a également été suspendu pour un match pour avoir manqué le week-end des étoiles à St. Louis, bien qu’il ait été élu capitaine de la division métropolitaine. C’est la deuxième année consécutive qu’il saute les festivités en faveur de plus de repos.

Mais au rythme qu’Ovechkin a marqué cette saison, il cassera probablement son lien avec Yzerman sous peu et rattrapera Mark Messier au n ° 8 avec 694 buts.

S’il le fait, le club 700 est au coin de la rue avec Mike Gartner (708), Phil Esposito (717), Marcel Dionne (731), Brett Hull (741), Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) et Gretzky devant lui sur la liste des buts de tous les temps.

Plus de NHL.com:

«Depuis le jour où il est entré dans le match, dans la Ligue nationale de hockey, nous savions ce qu’il était», a déclaré Gretzky. «Il était juste un gars travailleur qui aimait marquer des buts. Tout le monde aime marquer des buts. Les deux, trois gars dont je me souvenais toujours semblaient l’aimer plus que quiconque étaient Brett Hull, Mike Bossy et Luc Robitaille, et Alex a ce feu. Il contourne le filet et il adore marquer. »

Ovechkin et les Capitals sont en tête de la Conférence de l’Est avec un avantage d’un point sur les Bruins de Boston. Le capitaine de l’équipe étant suspendu pour le match de lundi contre Montréal, il sera de retour sur la glace pour le match à domicile de mercredi contre Nashville.

.