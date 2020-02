Oxford City va insérer la clause «Love Island» dans les contrats des joueurs après que le vainqueur Finn Tapp se soit rendu à AWOL pour participer

Oxford City prévoit d’insérer une clause «Love Island» dans les contrats des joueurs après que l’un de leurs principaux défenseurs se soit éloigné pour participer à l’émission de télé-réalité.

Finn Tapp, qui a été couronné vainqueur de Love Island aux côtés de Paige Turley, n’a pas dit au club de la Ligue nationale qu’il participait au spectacle avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud.

Et les Hoops prévoient d’agir pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

Mick Livesey, directeur commercial d’Oxford City, a déclaré à la BBC Radio Oxford: «Je peux vous assurer que tous les nouveaux joueurs que nous recruterons désormais, nous mettrons des clauses dans leurs contrats. Je pense que nous allons devoir le faire.

«Nous sommes un club de football ambitieux, nous allons de plus en plus fort et nous cherchons à construire. Cela n’a pas été idéal. Cela perturbe probablement le club et les résultats. »

Tapp, 20 ans, a signé pour Oxford City en 2019 après un procès réussi, après avoir fait ses débuts professionnels pour son équipe locale MK Dons contre Bournemouth en 2018.

Instagram / finn_tapp

Tapp n’a pas dit à Oxford City qu’il allait sur Love Island

Et malgré leur déception, City s’attend à ce qu’il revienne et voie le reste de son contrat après son apparition dans l’émission.

Livesey a ajouté: «Il était [in breach of his contract] mais je pense que vous devez avoir un point de vue pragmatique: un garçon de 20 ans, il a offert tout ce truc de télé-réalité.

«Il a un contrat, donc il doit terminer le contrat qu’il a avec le club de football.

“Il a très bien fait pour nous.”

Après avoir été couronné vainqueur dimanche soir, Tapp et sa petite amie ont déclaré à Laura Whitmore qu’ils prévoyaient de déménager à Manchester ensemble.

Le défenseur pourrait donc faire face à un voyage de 162 milles pour les matchs à domicile.

