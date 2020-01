Paco Alcácer signe enfin pour Villarreal

Comme nous l’avons fait à OKDIARIO, le sous-marin jaune a été fait avec les services de l’avant de 26 ans. Paco Alcacer, qui avait approuvé sa signature par le Valence, avait été laissé après le set che et le Barcelone ils vont rompre les négociations pour Rodrigo. C’est quelque chose qui a profité de la Villarreal pour obtenir votre signe de propriété. En retour, il a payé un montant proche de 23 millions de l’euro au Borussia Dortmund pour son transfert.

La déclaration de Villarreal sur la signature de Paco Alcácer

«Villarreal a conclu un accord de transfert avec le Borussia Dortmund de Paco Alcácer, qui portera du jaune pour le reste de la saison et cinq autres campagnes (jusqu’en juin 2025). L’attaquant valencien s’exercera pour la première fois sous les ordres de Javi Calleja en séance matinale ce vendredi. De plus, l’attaquant jaune portera le dorsale 17», A commencé par dire l’ensemble jaune.

“Paco Alcacer Il sera présenté ouvert aux fans ce vendredi, à 18 h 15, dans le Mini Estadi de la ville sportive, coïncidant avec le reste du match de la Ligue d’honneur entre la Villarreal et la Roda, qui commence à 17h30. A ce moment, le footballeur valencien sautera court dans l’herbe du groguet de la querelle pour recevoir l’accueil de son nouveau hobby, auquel il distribuera toutes sortes de cadeaux du sous-marin », a poursuivi Villarreal.

“Avant le contact avec les supporters jaunes, à 17h00, la conférence de presse du joueur aura lieu, exclusivement pour les médias, dans la salle de presse de la Cité sportive”, a indiqué le club. .

Voici comment Villarreal décrit Paco Alcácer

«Paco Alcácer García (Torrent, 30/08/1993) est un attaquant très complet avec un fort instinct de marqueur. Le footballeur valencien a un excellent tir et une magnifique capacité de finition. Référence en attaque, l’attaquant espagnol frappe bien avec les deux jambes et chérit un grand jeu aérien », poursuit la note avec laquelle le sous-marin jaune a officialisé sa signature.

“L’attaquant espagnol a commencé sa carrière professionnelle dans les rangs de la Valence, avec lequel il a joué 124 matchs et converti 43 buts. Il a abandonné une saison dans la Getafe, discipline dans laquelle il a disputé 23 matchs et signé quatre buts. L’équipe qui a continué à défendre les couleurs de Barcelone, où il a joué 50 matchs et a réussi à marquer 15 buts. De l’ensemble culé, il est allé en Allemagne. Plus précisément, au Borussia Dortmund, où il a signé ses meilleurs records de score. Avec l’élastique noir-jaune, il a joué 47 matchs et marqué 26 buts », a souligné le Villarreal.

“En outre, Paco Alcacer Il est international avec l’équipe nationale espagnole. L’attaquant du Torrent a défendu le maillot rojigualda en 19 matches, signant un total de 12 buts », conclut le communiqué publié par le club de Castellón.