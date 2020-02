Paco Díez devra témoigner devant le juge le 23 mars pour détournement et autres crimes présumés

Paco Diez, Président de la Fédération de Madrid de football, peut éviter de donner des explications à l’Assemblée générale de la présidence, mais Vous ne pouvez pas échapper à la justice. Le 23 mars prochain devra comparaître devant le juge, selon l’enquête, pour les crimes présumés commis dans le cadre de son mandat.

L’un des crimes pour lesquels il fait l’objet d’une enquête est “l’appropriation illicite” et d’autres infractions pénales pourraient être ajoutées, qui ne sont pas exclues par les plaignants, et ce sera le magistrat de la Cour d’instruction n ° 11, qui statuera après la déclaration de l’accusé et, dans le cadre de la procédure en cours.

Le juge, déjà reconnu dans sa voiture «Les faits qui résultent des actions précédentes ont des caractéristiques qui nous font présumer de l’existence éventuelle d’une infraction pénale, procédant à l’acceptation d’engager une procédure antérieure et pratiquer ces éléments essentiels visant à déterminer la nature et les circonstances de l’événement, ainsi que les personnes qui y ont participé ». Paco Díez n’a donné aucune explication publique autre que de dire qu’il s’agit d’un montage.

Rappelons également les indications du juge confirmant que «La plainte a été acceptée pour traitement en acceptant à ce moment de la procédure, uniquement, l’imputation de Francisco J. Diez Ibáñez, président de la Fédération royale de football de Madrid, mais pas du reste des personnes dénoncées, car les faits qui leur sont imputés ne sont pas précisés dans la plainte, et nonobstant ce qui pourrait être convenu en fonction du résultat de l’instruction«.

La RFEF et les asambléistas le veulent dehors

En dehors de la Fédération royale espagnole de football, il a été admis par le juge, la personnification des différents membres de l’assemblée, dans ladite procédure, dirigée par le président de l’Association pour la défense des intérêts du football de Madrid, Jesús Díaz Péramos.

Ce dernier a également dénoncé il y a quelques semaines, devant le comité juridictionnel de la Fédération royale de football de Madrid, à Paco Díez, dont l’éventuelle procédure disciplinaire est en attente de résolution par ledit organe fédérateur, en raison de nouvelles actions entreprises ces derniers mois, dans lesquelles le Code de bonne gouvernance a été violé de manière flagrante. Ce code devrait être respecté par les membres des organes directeurs, les employés de la Fédération et, en général, par l’ensemble de l’organisation de ladite entité., afin de garantir l’impartialité et la transparence dans le développement de ses fonctions.

Certaines voix en désaccord avec les arts utilisés par Paco Díez, membre de la Fédération elle-même, ont demandé des explications, sans obtenir la moindre réponse du leader mentionné, comme cela a été produit pendant tout ce temps, face aux violations statutaires, salaires irréguliers gagnés, travaux à gauche et à droite sans permis correspondants accordés, concessions au doigt des installations de la fédération et des sites de football 7 et ainsi de suite. Tout cela a été un terrain fertile pour l’inconfort qui a été causé dans les clubs et qui rend les entraîneurs et les footballeurs fous.

Selon des sources fédératives, il y a eu cette semaine une nouvelle démission au sein du conseil d’administration, celle du vice-président et trésorier économique, Antonio Santos. Quelle explication Paco Díez donnera-t-il? À l’Assemblée, ils ont parié qu’aucun, comme cela s’est déjà produit avec plus de 10 démissions précédentes de postes de direction pendant leur mandat. Le président de la Fédération de Madrid tremble de ce que la justice peut dire de son administration, même si ce qui est là est évident.