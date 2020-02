Paco Díez promeut son fils comme son dauphin dans la Fédération de Madrid avant son procès imminent

Paco Díez est toujours accroché à son fauteuil présidentiel dans la Fédération de football de Madrid. Le dirigeant, qui cette année fait face à un processus judiciaire et électoral, sait qu’il dépendra d’un miracle pour renouveler son mandat à la tête de la plus haute instance de football de Madrid. Son mandat a été défini par ses convulsions, avec plus d’une dizaine de démissions au sein de son conseil d’administration et avec une motion de censure devant lequel le Suédois a été fait. Des allégations d’irrégularités ont été entassées dans le bureau de Díez au point d’affronter Luis Rubiales de manière notoire.

Ces turbulences se seraient terminées avec le mandat de n’importe quel président, mais pas avec un Dix qui s’accrochera à sa présidence jusqu’à la dernière minute. La justice statuera le mois prochain si elle a détourné de l’argent de Madrid. Le président a tout à perdre dans ce procès parce qu’il a délibérément violé les statuts de sa fédération régimes alimentaires pour les réunions.

En voyant le panorama, Díez prépare la succession comme s’il s’agissait d’un cacique. Le président a délibérément accru la présence de son fils, Paco Jr., dans les réseaux sociaux et dans les actes de la Fédération au point que beaucoup le considèrent comme son dauphin. Le jeune homme a été vu dans des endroits où son père est bien accueilli comme siège de la Ligue.

Dans le compte Twitter de la Fédération de football de Madrid elle-même, Ils ont commencé à appeler le fils du président le membre du conseil d’administration. Díez n’a pas mis un peu de couleur sur le visage de la nomination de la personne avec qui il partage son nom et son prénom pour ce poste et a davantage accru son pouvoir de le nommer en 2020 comme Directeur marketing, comme annoncé par le compte du responsable RFFM.

«Díez prépare sa succession avant sa disqualification imminente. Comme il n’a cessé de changer de vice-président et il ne fait confiance à personne, il veut mettre son fils devant lui comme s’il était une de ses marionnettes », explique un député qui en a de plus en plus marre des méthodes antidémocratiques utilisées par le président interrogé.

Paco Diez, voyant sa chute de plus près, veut se perpétuer au pouvoir, Bien que le problème soit qu’il joue avec les cartes très marquées. Allez promouvoir votre propre fils.