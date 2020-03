Paco Gabriel et Matías Almeyda se rencontrent après leur départ de Chivas

Source: Twitter @ComexMasters

L’arrivée de Paco Gabriel de Anda à la directive du Chivas suscité beaucoup de controverse, car il était supposé que le commentateur était parvenu au Troupeau sacré obtenir Matías Almeyda. L’un des journalistes commentant cette version était David Faitelson et ce jeudi, il a été refusé.

L’ancien manager de rojiblanco a profité de l’entretien avec l’Argentine sur le programme «Soccer épicé«Pour clarifier cette situation. “Les gens tirent de nombreuses conclusions Matías et je comprends parfaitement que vous ne voulez pas en parler, mais par exemple, David Faitelson a toujours insisté pour que je sois là pour vous faire pression, pour vous ennuyer et vous faire sortir de ChivasCommenta de Anda.

Lorsqu’on lui a demandé Matías Almeyda a nié la version de David Faitelson. “Je n’ai pas de double visage, je ne l’ai jamais fait et j’espère que non. J’ai dit au revoir en vous disant ce que je pensais et reconnaissant du temps que nous avions passé ensemble et si j’avais eu quelque chose à vous dire, je vous l’aurais dit dès le premier jour de votre arrivée“A ajouté l’Argentine.

Matías Almeyda est sorti de Chivas après avoir remporté le Ligue des Champions de la Concacaf et actuellement l’Argentine dirige la Tremblements de terre à Saint Joseph du MLS.