Paco Jémez “dégoûte” le manque de prévoyance du gouvernement face à la crise des coronavirus

Le monde du sport élève la voix contre la gestion du gouvernement face à la crise des coronavirus. L’alerte sanitaire continue de croître et les résultats des mesures prises par Pedro Sánchez et son équipe ne sont toujours pas arrivés. Plusieurs critiquent ouvertement ceux qui en sont responsables, et le dernier a été Paco Jémez, “dégoûté” du manque de prévoyance face à cette crise.

«Si nous pouvons tous nous mettre d’accord sur quelque chose, c’est que personne n’y était préparé. Mais quoi pour moi vraiment ça me fait peur et en même temps ça me dégoûte que nous étions si mal préparés et avec un manque de prévoyance aussi formidable que celui démontré par les gens qui doivent prendre des décisions dans ce pays. Une vraie honte “, explique l’entraîneur Rayo Vallecano dans une interview pour 20 Minutes.

Le technicien raconte comment il vit la situation: «Je comprends aussi bien une situation aussi dramatique que celle que nous vivons peut y faire face. Très préoccupé par tout ce qui se passe et remercier Dieu parce que ma famille va bien. Nous sommes séparés mais bien. Cas à proximité? Dans cette guerre, nous allons tous perdre quelqu’un de plus ou moins proche ».

“Le football n’est pas important”

Pour Paco Jémez, le football n’a pas d’importance pour le moment en raison de l’alerte sanitaire: «La suspension de la Ligue a été aussi irrémédiable que nécessaire. Nous parlons de pertes de vies humaines et avant cela, toute décision, comme la suspension de la Liga, était à prévoir. Lightning Rise? Pour être honnête, en ce moment mes pensées ne vont pas dans ce sens. Le football n’est plus important maintenant. L’important est que nous parvenions à sortir de cette situation avec le moins de pertes possible. La chose la plus importante est de sauver des vies et d’être en bonne santé. Le football est mon métier mais c’est très secondaire en ce moment ».

Et il croit que tout cela servira à apprendre beaucoup de choses: «J’ai appris que nous sommes plus vulnérables et stupides que nous ne le pensions. Que nous ne donnons pas de valeur ou de sens à nos vies et que lorsqu’un malheur comme celui que nous vivons se produit, nous réalisons tous que nous avons tort. La question est maintenant… et pendant combien de temps continuerons-nous à appliquer la leçon que nous apprenons? ».