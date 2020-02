Paco Jémez estime qu’il est inévitable que Míchel retourne à Rayo Vallecano

L’entraîneur canarien, venu sur le plateau de franjirrojo en remplacement de Michael, a salué en conférence de presse le désormais entraîneur de Huesca. Paco Jémez est convaincu que Míchel reviendra dans le R à l’avenirAyo Vallecano. Pour l’instant, il reviendra en tant qu’entraîneur invité ce dimanche à Vallecas.

Paco Jémez et l’amour qu’il ressent pour Míchel

Interrogé par son homologue, Jémez a déclaré: «J’ai beaucoup d’amour pour Míchel, je le considère comme un bon ami, un bon professionnel et je suis heureux qu’il ait choisi de devenir entraîneur et de bien se porter, mais le match de demain est vital pour nos aspirations. »

“Il est inévitable que Míchel retourne au club. C’est une question de temps. C’est un rayista et un grand professionnel. Ce serait comme retirer une rivière de son chenal. Ni il n’est pressé ni le club non plus, mais cela arrivera. C’est un bon professionnel, un bon entraîneur, un bon gars et il arrivera, même si cela dépendra de lui», A-t-il ajouté Paco Jémez À propos de Madrid.

Pendant ce temps, Míchel a commenté l’affrontement entre Rayo Vallecano et Huesca: «Je suis né près du stade Vallecas et pour moi, c’est un jeu très spécial car je n’y ai jamais été joueur ou entraîneur et j’ai de bons souvenirs“

Míchel a poursuivi Rayo Vallecano en justice

Comme nous l’avons fait à OKDIARIO, après ne pas être parvenu à un accord avec l’équipe de Madrid concernant son règlement, le Madrid a poursuivi le club de franjirrojo. “C’est dommage, ce n’est pas le club, c’est la personne qui le dirige. C’est lui qui a pris cette décision», A-t-il précisé Michael dans The Transistor.

“Dans mon règlement, il n’y avait pas les montants qui figuraient dans mon contrat. Il m’a demandé de pardonner quelque chose et, avant un licenciement … je ne voulais pas quitter mon club. Et c’est tout, rien ne se passe », a-t-il ajouté.

“C’est un plat de mauvais goût. El Rayo est ma maison et je me suis toujours senti très aimé là-bas, et je me sens toujours aimé par mon peuple», A conclu Míchel.