Paco Jémez, ex de Cruz Azul, souffre en quarantaine car sa maison est petite

Le nom de Paco Jémez, une fois de plus, est sur toutes les lèvres pour leurs déclarations qui sont souvent pleines de controverse et la controverse.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

A cette occasion, l’Espagnol qui commandait Cruz Azul il y a quelques années a trahi son le style pour garantir que le mise en quarantaine a été compliqué parce que son maison est petite.

«Je fais de l’exercice physique le matin et l’après-midi, ce qui permet à mon appartement. Soit dit en passant, tous ceux qui parlent de demeures des joueurs et tel … Je vous invite à venir dans mon appartement, que je dois me quitter pour qu’il puisse entrer. Je dis cela parce que maintenant il y a beaucoup de choses prêtes. »

Paco Jémez, sur la ligne téléphonique @LosCampamentos. Comment vit COVID-19 en Espagne? 🗣️ «Ici en Espagne, nous vivons des situations extrêmes. Vous vivez dans une grande peur, en particulier les personnes âgées. #LaVozDelFutbol ⚽ pic.twitter.com/D8UTaDavzy – W Deportes (@deportesWRADIO) 21 avril 2020

“Je vis dans un appartement très normal. Laissez-les venir passer un après-midi ici avec moi. Je joue de la guitare, je fais visioconférences avec les entraîneurs de la carrière, préparer un éventuel présaison, etc. Nous devons essayer de ne pas tomber dans la monotonie », a-t-il souligné pour Marca.

VOIR PLUS: À Oaxaca, ils défient la pandémie et créent la Coupe Covid-19

En chemin, il gère son groupe de joueurs, Jémez considère que c’est un test compliqué, cependant, il a souligné que l’essentiel est la santé de ses élèves et de sa famille.

«Ne le croyez pas, c’est peut-être trop léger. Je les ai appelés une fois pour voir comment ils allaient, puis nous nous sommes tous connectés groupe pour parler de la façon dont ils étaient d’humeur et s’ils n’avaient pas perdu un membre de la famille … Et puis les physiothérapeutes et réadaptateurs sont plus au top. Je ne veux pas non plus les submerger, le plus important n’est plus le football maintenant », a-t-il conclu.