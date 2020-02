Paco Jémez: “La décision de ne pas parler avec le président est la mienne”

L’entraîneur de Ray Vallecano Il a parlé du pouls qu’il a avec Raúl Martín Presa. Selon Paco Jémez, c’est lui qui a pris la décision de ne pas parler avec le président. De plus, l’entraîneur des Canaries a révélé qu’il avait décidé de démissionner.

“La décision de ne pas parler au président n’est pas la sienne, c’est la mienne. Je suis majeur et je décide à qui je veux parler et à qui nonSoyez mon patron. C’est ma décision personnelle. Basé bien sûr sur beaucoup de choses. Il ne s’agit pas de se lever un matin et de dire … non. Mais ils sont à moi, pour le meilleur ou pour le pire. Lorsque je prends cette décision, c’est à cause de nombreuses situations. Je décide. Et Chaque jour qui passe je réaffirme ma décision. Lui dis-je. Vous avez deux options, ou acceptez cela ou jetez-moi un coup de pied et amenez un autre coach à qui vous pouvez parler. Vous êtes le patron, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c’est une décision personnelle car des choses sont arrivées que je comprends qui me donnent envie de ne pas lui parler. Je le dis ici parce que c’est un secret de polichinelle. Je suis responsable de cette décision en ce qui me profite et me nuit. Quand j’ai besoin de communiquer avec quelque chose, je le dis à mon directeur sportif. Et il le transmet. Et le président, comme le patron, est celui qui prend la décision finale. Nous n’avons pas de communication fluide car je n’en ai pas envie mais sûrement mes messages arrivent», A déclaré Paco Jémez lors d’une conférence de presse.

Paco Jémez a décidé de démissionner de son poste d’entraîneur de Rayo Vallecano pour ses divergences avec le président

L’entraîneur de Rayo Vallecano a reconnu qu’il n’était pas très à l’aise et a décidé de démissionner: «Si je dis non, je te trompe. Nous avons chacun notre façon de faire les choses. Je pourrais faire des choses différentes ou les mêmes choses mais d’une autre manière. Sûrement une autre personne dans ma position aussi. Quand vous voyez que vous avez beaucoup de place pour l’amélioration de beaucoup de choses au jour le jour et de nos gens parce que vous souhaitez que cela s’améliore et que vous ne soyez pas très à l’aise. Maintenant, considérez sérieusement si je vais partir, non. J’ai toujours dit que pour partir, mes joueurs doivent me demander. Existe-t-il une autre option pour démissionner? Je ne vais pas dire non, mais une catastrophe doit survenir. »