Paco Jémez parle de ses divergences avec Advíncula et Cobeño

Le technicien de Ray Vallecano Il a été interrogé lors d’une conférence de presse sur l’audio entre la partie péruvienne et le directeur sportif, dans lequel le premier a dit au second qu’il n’était pas un joueur du goût de l’entraîneur. David Cobeño, d’autre part, l’a rassuré et a reconnu qu’il préférait ne pas donner de conseil à Paco Jémez et qu’il devait être donné “l’ostie seule” L’entraîneur des Canaries a également parlé de la plainte alléguée de Luis Advíncula à Rayo pour l’avoir payé du Panama, plainte qu’il nie avoir déposée.

Concernant la filtration des audios entre Advíncula et Cobeño qui a laissé en mauvais endroit Paco Jémez, il a dit: «Avec le président, vous savez que je ne parle pas. Je personnellement il y a des choses que je donne beaucoup d’importance et d’autres qui semblent des conneries. Cobeño est venu me parler et maintenant Je lui ai dit que je m’en fichais. Pour moi, ce n’est pas important, il y a des choses de tous les jours dans l’équipe qui me font beaucoup plus mal. Ensuite, en ce qui concerne le reste, que chacun endure sa force et sa responsabilité“

Paco Jémez a parlé avec Cobeño et ne pense pas qu’il doive le faire avec Advíncula

Concernant l’affaire Ad Advíncula, il a déclaré: «Nous ne nous sommes habitués qu’à de mauvaises choses. Après tant d’événements négatifs, vous vous habituez à presque rien ne vous surprend. La pire situation que nous ayons connue est la perte de Leo Ulloa. L’équipe va bien, elle sait s’isoler. »

Enfin, Paco Jémez a parlé de Luis Advíncula, qui dans l’audio filtré prétendait ne pas être un joueur de son goût: “Je l’ai vu bien s’entraîner, je l’ai vu gai et compétitif. C’est un gars qui, s’il ne va pas bien tout de suite, est remarqué. Je n’ai rien vu qui me fasse penser que je dois lui parler. J’ai l’air normal. “