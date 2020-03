Paco Jémez: “Rayados et América sont là pour combattre les positions de Ligue des Champions en Liga”

L’entraîneur espagnol s’est mis en quatre pour féliciter l’équipe qu’il dirige maintenant Antonio Mohamed C’est dans une interview pour la chaîne de télévision Telemundo, que l’entraîneur actuel de Ray Vallecano Il s’est exprimé sur le football mexicain et a souligné Monterre Football Clubet etClub América mentionnant que les deux équipes peuvent être en compétition au sommet de la Ligue espagnole

“L’Amérique ou Monterrey sont des équipes qui au moins se battraient pour entrer en UEFA Europa League et pour les postes de Champions, ce qui est un objectif très important. Je pense qu’il y a beaucoup moins de différence que les gens ne le pensent.”dit-il.

Pour le moment, le «Gang» ne semble pas démontrer ce qu’exprimait le stratège né à Las Palmas puisque, après avoir obtenu le titre de Ligue MX le passé Ouverture 2019 contre les mêmes ‘aigles’, dans ce tournoi ils sont à la dernière place de la table générale avec 3 points sur 24 possibles et avec très peu de chance de se faufiler dans le Ligue.

Jémez a fait un bref pas à travers les terres aztèques lorsqu’il a dirigé Croix bleue de novembre 2016 à novembre 2017 ayant une performance irrégulière ne qualifiant pas le grand parti de la Clôture 2017 et être éliminé dans les quarts de finale de Ouverture 2017.