Pages Web où les matchs de football historiques peuvent être consultés pendant la quarantaine

Le coronavirus nous a volé ce que nous aimions le plus. Le virus est venu bouleverser l’Europe et nous isoler tous chez nous. Des jours et des jours de quarantaine, lorsque nous ne pouvons quitter notre domicile que pour travailler ou pour des raisons de force majeure telles que faire l’achat ou aller à la banque. Nous ne comprenons pas cette situation sans le football, mais oui, le coronavirus a également emporté le football. Curieusement, le football n’est pas un cas de force majeure et les matchs ont été annulés. Nous n’abandonnons pas. Ces jours-ci, nous chercherons la nostalgie et nous revivrons de grands matchs.

Footballia est l’un des meilleurs sites Web pour survivre et sentir le football un peu plus près. Cette page est quelque peu similaire à une base de données avec plus de 17 000 matchs de football. On peut chercher les rencontres mémorables de notre équipe ou revivre celles qui, sans intérêt, nous ont fait vibrer. Ses archives contiennent des matchs de Ligue des champions depuis les années 90. Si nous regardons les compétitions intercontinentales, même on peut voir un Real Madrid – Peñarol de 1966, ou revivez les grandes étapes du Racing de Avellaneda et des Estudiantes de la Plata à la fin des années 1960.

Ce site dispose d’un moteur de recherche d’équipes et de joueurs. En plus de rechercher par compétition, grâce à cela, nous pourrons voir tous les jeux enregistrés de notre équipe ou de ce joueur que nous attendons. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement pour les voir.

Cette nouvelle contient des jeux et des fichiers de football intrinsèques. Nous étions tous convaincus qu’à un moment donné, Julio Maldonado, notre Maldini, devrait venir au premier plan. Le journaliste télécharge des correspondances dans son dossier sur We Transfer afin de rendre l’attente à la maison plus agréable. Vous pouvez entrer son compte Twitter

et passez en revue les rencontres qui ont été suspendues, tout est super!

YouTube nous donne également la possibilité de regarder des jeux que nous avions oubliés Certaines chaînes officielles, telles que la chaîne LaLiga, téléchargent des rencontres passées entières afin d’être à nouveau appréciées par les fans de football. En plus des comptes officiels, certains utilisateurs téléchargent des vidéos de leurs fichiers personnels pour leur utilisation et leur plaisir. Notre astuce pour les trouver est d’écrire “match complet” dans le moteur de recherche. Nous recommandons ce Liverpool-Manchester United de la finale de la FA Cup 1977.

Êtes-vous abonné à Movistar Plus? Si oui, vous pouvez prendre la télécommande et appuyer sur la molette 89 pour regarder la chaîne Football Replay, Il est également disponible sur la plateforme en ligne. Au moment de la rédaction de cet article, ils publient un Saragosse-Real Madrid de la saison 2002/03.

Appelez-moi un monstre, mais allez vous coucher car demain se lève tôt …

Ligue australienne en direct, sur Movistar Champions League:

07h00: Sidney-Perth Glory

09h30: Melbourne City-Western Sydney Wanderers pic.twitter.com/PAxcLP6C5b

– Football dans Movistar + (@MovistarFutbol) 13 mars 2020

De plus, vous pourrez rechercher parmi les chaînes sportives, certaines ligues comme celle d’Australie sont toujours en compétition. Dommage que Del Piero se soit retiré.