Paige Spiranac, le golfeur qui a été rejeté comme un organisme de bienfaisance pour son décolleté

Plusieurs les femmes partout dans le monde élèvent leurs voix pour mettre en évidence la actes de violence pour lesquels ils ont jamais été plongés, des cas qui se sont produits dans le monde du divertissement, de la politique, du sport, à l’école, au travail et même au sein du cercle familial.

Tel est le cas du golfeur américain, Paige Spiranac, qui a dénoncé son rejet par charités qu’il avait décidé d’aider, pour la simple raison que sa robe ne représentait pas une bonne image, une situation qui dans le le golf Cela a également eu des conséquences.

“Il voulait aider les enfants qui n’ont rien parce que j’ai grandi sans rien, mais sa réponse a été” nous aimerions, mais la façon dont les membres de notre conseil vous voient, vous ne pouvez pas aider. ” Je ne pouvais pas le faire pour moi décolleté“A révélé l’athlète qui s’est démarqué dans le National Collegiate Athletic Association (NCAA).

De même, il a avoué que depuis son entrée sur le le golf Il n’a jamais été bien reçu car il est considéré comme un sport très élitiste et où malgré le fait que les hommes agissent comme «messieurs«La réalité est totalement différente.

“Ils appellent ça un jeu de gentleman, mais ces gars-là ne se comportent certainement pas comme messieurs la plupart du temps. Il y a tellement d’hypocrisie dans le golf et c’est très frustrant pour moi. Si je porte un débardeur, je suis déjà maudit, cela ruine le jeu. Je n’ai pas l’impression de m’intégrer », a-t-il ajouté.

Paige Il a souligné que malgré le fait que ce sport soit sa passion, il en est venu à le détester en raison de la façon dont ils l’ont traité.

«Le golf est élitiste, il est étouffant, il est exclusif et je le déteste parce que je ne suis pas ça et je n’ai jamais été le bienvenu et je ne suis toujours pas le bienvenu. Il le golf C’est le pire endroit pour moi parce que je suis exactement le contraire de tout ce qu’un golfeur devrait englober, être et ne pas être. »

Avec des informations de Sopitas

Vous pourriez également être intéressé:

La Fédération de football des États-Unis discrimine son équipe féminine