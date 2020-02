Paige Spiranac révèle ses photos nues ex-fuite d’elle

Paige Spiranac a révélé qu’un de ses anciens petits amis avait divulgué des photos d’elle nue lors de son podcast “Jouer une manche avec Paige Renee”.

Tout en faisant un segment sur son podcast, Spiranac a reconnu que quelqu’un qu’elle avait utilisé jusqu’à présent avait divulgué des photos extrêmement sensibles d’elle il y a plusieurs années.

“Les gens préviennent que vous ne l’envoyez pas”, a-t-elle déclaré.

«Cela ressemble à une idée amusante et sexy, mais le risque en vaut-il la peine? Beaucoup d’entre nous l’ont fait. »

Spiranac a pris de l’importance ces dernières années comme l’une des golfeuses les plus remarquables du sport.

Elle a d’abord commencé à jouer au golf à l’université de l’Arizona et de la San Diego State University. Après être sortie victorieuse de la Conférence All-Mountain West en 2012 et 2013, elle est devenue l’une des femmes dont on parle le plus dans le domaine.

De là, Spiranac a joué sur le Cactus Tour et ailleurs en 2015. Jusqu’à présent, elle n’a enregistré qu’une seule victoire à l’Orange Tree Country Club de Scottsdale.

Spiranac est adoré sur les réseaux sociaux, possédant plus de 2 millions de followers sur Instagram.

