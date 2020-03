Panique dans le club en raison de positifs pour le coronavirus Espanyol

Le nombre de personnes infectées par coronavirus en Espagne, il monte comme de la mousse et de plus en plus de clubs de football ont confirmé des cas positifs dans leurs équipes. L’un des derniers à confirmer l’infection sur son ordinateur a été le Espanyol, qui a annoncé dans un communiqué que six membres de son personnel étaient contaminés. Et bien sûr, à l’Atlético de Madrid, l’un de ses derniers rivaux, il y a une grande inquiétude.

Espanyol et Atlético de Madrid Ils se sont rencontrés le 1er mars dans le duel qui a eu lieu à Cornellá et cela s’est terminé par une égalité (1-1). La crainte qui existe dans l’équipe de rojiblanco est que ce match puisse être joué par des footballeurs infectés qui auraient pu manifester la maladie deux semaines plus tard. Un total de 16 jours est passé du match de championnat à la déclaration officielle, mais il est impossible de savoir quand coronavirus est entré dans les perruches infectées footballeurs.

Le Espanyol a confirmé mardi soir que les six cas de coronavirus dans leur équipe (entre les joueurs et le personnel), ils avaient des “symptômes bénins” et ce mercredi, le journal AS a confirmé qu’il y avait au total cinq joueurs infectés et un membre du personnel d’entraîneurs. De plus, selon les médias uruguayens, l’un d’eux pourrait être le défenseur central Leandro Cabrera.

Le défenseur était l’un des joueurs présents dans le match contre lui Athlète de Madrid (Il a joué les 90 minutes) et d’où la grande inquiétude qui règne dans la boîte rojiblanco, à savoir comment les autres clubs de la Ligue de Santander ont fait, pourrait choisir de faire le test déjà célèbre pour tout son personnel et son personnel d’entraîneurs.

Suivez la vague de contagion dans la Ligue

Le premier était le Valence (tous issus de son voyage à Atalanta), après, des positifs ont été annoncés à Alavés (ce mercredi, il a été officialisé qu’ils sont au total 15) et maintenant c’est Espanyol qui rejoint les cas de coronavirus dans le football espagnol. Tout cela, avec le Real Madrid mis en quarantaine après l’infection Thompkins.

C’est cela, et l’effet domino possible qu’il a sur les équipes de la Ligue de Santander, qui a semé la panique au sommet d’un Atlético de Madrid qui court est le risque d’être la prochaine équipe de football espagnol à laquelle le coronavirus. Nous verrons ce qui se passe.