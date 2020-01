Panthères et Bengals travaillant sur le gros commerce?

La Caroline a pris des mesures drastiques pour remodeler son organisation au cours de la dernière année.

Tout a commencé avec le licenciement de l’entraîneur-chef Ron Rivera à la fin de la saison dernière. Il a finalement été remplacé par l’ancien entraîneur de Baylor, Matt Rhule.

De là, Rhule est sorti et a braconné le gourou offensif du LSU Joe Brady, l’homme largement crédité de l’ascension de Joe Burrow au quart-arrière de niveau Heisman la saison dernière.

Maintenant, toute l’attention se tourne vers la position de quart-arrière.

Le démarreur des Panthers au cours des dernières années, lorsqu’il était en bonne santé, a été Cam Newton.

Malheureusement, Newton a récemment été gêné par des blessures et il ne lui reste plus qu’une année. Même s’il est en pleine santé cet été, Rhule et Cie ont indiqué qu’ils voulaient aller dans une direction différente.

Les options avec lesquelles Rhule doit travailler actuellement sur la liste sont Kyle Allen et Will Grier – aucun d’eux ne s’est établi comme ayant le talent nécessaire pour être la pierre angulaire de la franchise.

En tant que tel, il va de soi qu’il y a maintenant des murmures de l’organisation suggérant que beaucoup veulent viser agressivement Burrow.

Brady et Burrow ont connu beaucoup de succès ensemble au LSU, et une réunion aurait tout son sens dans le monde.

Malheureusement, Burrow devrait largement se classer au premier rang des Bengals de Cincinnati.

T.J. Houshmandzadeh sur si c’est une erreur pour Joe Burrow de se contenter des Bengals:

“Joe Burrow pense que” je vais renverser la vapeur. “Mais si Carson Palmer ne pouvait pas le faire, je ne pense pas que quiconque puisse le faire.” Pic.twitter.com/C7t6BUEpDf

– Parlez pour vous (@SFY) 17 janvier 2020

Selon l’ancien receveur des Bengals T.J. Houshmandzadeh, en Caroline, essaie maintenant activement de conclure un échange avec les Bengals pour ce premier choix.

“Joe Brady le veut vraiment, je le sais,” a-t-il récemment déclaré sur Fox Sports.

Bien que l’initié ESPN Adam Schefter soit par la suite sorti et ait déclaré que Cincinnati n’échangerait pas son choix, il est difficile de prendre cette déclaration trop au sérieux.

La période d’avant-projet est pleine d’écrans de fumée. Les équipes insistent constamment sur le fait qu’elles feront ou ne feront pas quelque chose, simplement pour augmenter leur effet de levier.

Si les Panthers peuvent conclure une bonne affaire, les Bengals écouteront à tout le moins.

Caroline peut-elle cependant conclure un accord comme celui-là? Le temps nous le dira.

