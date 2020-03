Panthères, Raiders se dirigent vers le commerce de Cam Newton?

Les Carolina Panthers et Las Vegas Raiders pourraient très bien finir par s’entendre sur un échange centré autour du quart Cam Newton.

Le joueur par excellence de la NFL 2015 a fait l’objet de nombreuses spéculations au cours des derniers mois. Depuis le limogeage de Ron Rivera et l’embauche de l’ancien entraîneur-chef de Baylor, Matt Rhule, le statut de Newton est mis en doute.

Dans l’état actuel des choses, le joueur de 30 ans a encore un an avec son contrat avec Carolina. Malheureusement, les Panthers semblent vouloir aller dans une direction différente et commencer à reconstruire à nouveau.

L’année dernière, Newton a raté toutes ses sorties sauf deux. On dit qu’il est de plus en plus en bonne santé maintenant, mais il est difficile de savoir ce que cela signifie vraiment. L’ancienne star d’Auburn est en proie à des blessures depuis plusieurs années maintenant.

La semaine dernière, Jason La Canfora, initié de CBS Sports dans la NFL, a suggéré qu’un accord entre Newton et Vegas aurait beaucoup de sens pour les deux parties. Selon lui, une “source de longue date de la NFL” a fait écho à ces sentiments.

“S’il est en bonne santé, c’est parfait”, a déclaré La Canfora.

«(Jon) Gruden connaît tous ces quarts de leur étude et de leur rencontre à ESPN. Je pouvais le voir acheter bas sur Cam. Il est prêt à quitter (Derek) Carr. Les Panthers ont besoin de choix de repêchage et les Raiders en ont beaucoup. »

La Canfora a également souligné qu’il n’était pas le seul à penser.

“J’ai entendu des sentiments similaires d’autres sources bien connectées à propos de cette proposition et je n’ai pas encore rencontré une source de confiance dans la NFL qui pense que Carr sera de retour avec les Raiders”, a-t-il ajouté.

Au cours des dernières semaines, les Raiders ont été liés à Tom Brady, Teddy Bridgewater, Marcus Mariota et maintenant Newton. Bien qu’il ne soit pas clair avec quel quart-arrière ils finiront par s’en sortir, il devient de plus en plus clair que les jours de Carr avec l’organisation semblent être comptés.

