Panthères se préparant à échanger Cam Newton

Les Panthers se préparent à échanger Cam Newton.

À ce stade, l’écriture est sur le mur. Carolina et son quart-arrière franchisé ont terminé.

Bien que la direction de Panthers n’ait pas commenté publiquement l’avenir de Newton avec l’organisation, il y a maintenant trop de rapports commerciaux à ignorer.

L’initié de NFL Network, Ian Rapoport, a été le premier à signaler il y a plusieurs mois quel était le plan des Panthers. Ils attendraient que Newton se rétablisse en mars et chercheraient ensuite des options commerciales à partir de là.

Le maintien de Newton n’était pas dans les cartes.

Ce rapport a depuis été confirmé par plusieurs autres initiés au courant.

Dave Tepper, sur Cam Newton – tout se résume à la santé. Je ne ferai pas de déclarations définitives tant qu’il ne connaît pas la santé de Cam. Ne se développe pas sur la chronologie. Commentaires complets: pic.twitter.com/3soTgdyagp

– Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 11 février 2020

En 2019, Newton n’a disputé que deux sorties à la suite de blessures. Compte tenu de tous les dégâts subis par son corps, beaucoup se demandent vraiment si l’usure subie l’a peut-être empêché d’être le joueur qu’il était à son apogée MVP.

Cela semble être la pensée générale de la nouvelle confiance du cerveau de Caroline. Avec l’ancien entraîneur-chef de Baylor Matt Rhule prenant les rênes de Ron Rivera, le plan semble être de repartir à neuf.

Selon le Charlotte Observer, Newton et Carolina se séparer sont «inévitables».

Le désir de Carolina d’expédier Newton étant désormais clair, la grande question est de savoir comment l’organisation prévoit de le faire.

Newton, actuellement, est toujours sous contrat. Cela signifie que l’équipe est limitée à seulement deux options.

Évidemment, les Panthers pourraient simplement le couper, mais cela n’a pas beaucoup de sens. Le trader est la meilleure option.

Il y a quelques semaines, le propriétaire de l’équipe, David Tepper, a refusé de faire des commentaires sur l’avenir de Newton au-delà de simplement dire qu’il attendait que son quart-arrière soit en pleine santé.

“Il s’agit de savoir comment son pied est en bonne santé et il est autrement”, a-t-il déclaré.

“Et c’est toujours la chose la plus écrasante n ° 1 – pour voir comment il est en bonne santé et comment nous pouvons déterminer quand il est en bonne santé ou non. Et tout vient de cela. “

Ces commentaires sont similaires à ceux que Tepper a faits quelques semaines plus tôt.

“Je ne suis pas médecin”, a-t-il insisté.

“Je l’ai dit un million de fois:” Est-il en bonne santé? “Et ce n’est pas un médecin. Il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver. Mais d’abord, “est-il en bonne santé?” Dites-le-moi et ensuite nous pourrons parler. “

Compte tenu du manque d’engagement de la part des propriétaires, il est évident qu’ils ne voient pas Newton comme faisant partie de leur avenir.

Newton, pour sa part, a exprimé à plusieurs reprises son désir de rester en Caroline.

“Allez-vous revenir en Caroline, êtes-vous sûr que vous allez être un Panther?” un journaliste lui a demandé il y a quelques semaines lors des festivités du Super Bowl.

“Absolument, absolument,” répondit-il avec confiance.

Cela dit, il est également réaliste. En privé, il aurait manifesté son intérêt à jouer pour un concurrent, si un échange se produisait.

À ce jour, il a été lié aux Los Angeles Chargers, aux Las Vegas Raiders, aux Tampa Bay Buccaneers, aux Chicago Bears, aux Indianapolis Colts, aux New England Patriots et aux Tennessee Titans. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure ces options sont réellement réalisables, mais elles ont certainement toutes été mentionnées.

D’une manière ou d’une autre, les Panthers quittent Newton. La grande question qui se pose maintenant est simplement de savoir s’il peut être en assez bonne santé pour que l’équipe puisse récupérer quelque chose de valeur pour lui.

Si la réponse est non, alors Caroline devra peut-être simplement laisser Newton marcher pour rien.

En relation: ESPN révèle les chances que Tom Brady revienne aux patriotes