Panthers et Saints parmi les équipes pour préparer le QG de haras

La moissonneuse-batteuse NFL 2020 a permis aux anciens athlètes sur piste de montrer leur capacité exceptionnelle à courir en ligne droite ou autour de cônes avant de soulever et de déposer des poids lourds. Le spectacle le plus insignifiant de la NFL a été diffusé aux heures de grande écoute et s’est étalé sur une semaine cette année – et bien sûr, nous avons tous suivi de près, comme d’habitude.

Aussi stupide que cela puisse être, nous avons appris quelques choses en cours de route. Il y avait des exercices qui avaient de l’importance. Les examens médicaux et les entretiens étaient très importants. La moissonneuse-batteuse est probablement l’événement le plus gênant dans le sport. Mais il offre aux équipes un excellent accès aux joueurs – et aux journalistes un excellent accès aux décideurs de la NFL. La semaine a apporté une certaine clarté au projet de photo, même les écrans de fumée abondent.

Dans cet esprit, moquons le brouillon dans notre monde post-moissonneuse-batteuse.

1. Cincinnati (2-14) – Joe Burrow, QB, LSU, Sr.

Est-ce que je veux que Joe Burrow tire un Eli Manning? Euh, duh.

Les Bengals sont connus pour leurs coups de pinceau, ce qui pourrait entraver le développement de Burrow – ou ruiner complètement sa carrière. Mais Cincy semble prêt à faire un effort pour renverser sa mauvaise réputation de ne pas avoir retenu de talent. Les Bengals devraient placer l’étiquette de franchise sur le récepteur A.J. Vert. C’est une façon d’empêcher Burrow d’exiger un échange le soir du repêchage.

2. Washington (3-13) – Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Il est fou de mettre un quart-arrière avec une blessure à la hanche sur une équipe qui vient de rédiger un quart-arrière au premier tour. Mais c’est en fait une décision assez rationnelle. Même avec Dwayne Haskins sur la liste, les Redskins devraient rédiger Tua. La concurrence est bonne!

Si Washington émerge avec un quart-arrière franchisé, les Redskins sont gagnants. Peu importe qu’ils aient utilisé deux choix de premier tour consécutifs. Regardez les cardinaux, qui ne sont pas pires après avoir fait exactement cela avec Josh Rosen et Kyler Murray. L’argent n’est pas un problème. C’est juste une question d’admettre ouvertement que l’un de ces quarts ne sera pas votre gars de franchise.

3. Détroit (3-12-1) – Chase Young, Edge, Ohio St.

Si Young reste au troisième rang du classement général, Matt Patricia sera ravi. Young est sans doute la meilleure perspective dans le projet de classe.

4. Géants de New York (4-12) – Isaiah Simmons, LB, Clemson

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Dave Gettleman et Joe Judge vont s’éloigner de la moissonneuse-batteuse amoureux de l’athlétisme de Simmons. (Regardez ses chiffres par rapport à Julio Jones! Des sources me disent que les Avengers tentent de recruter Simmons.) Mais les Giants devront se réconcilier avec le fait qu’il reste quelques plaqués de départ au tableau, et c’est une position de besoin énorme.

5. Miami (5-11) – Andrew Thomas, OT, Géorgie

Les dauphins doivent protéger Ryan Fitzpatrick à tout prix. Que feraient-ils s’ils le perdaient à cause d’une blessure?

1 2 3 4 5… 6.