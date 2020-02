Panthers Trading Cam Newton au concurrent de l’AFC

Les Panthers échangent-ils Cam Newton à un concurrent de l’AFC?

Les Panthers sont en pleine reconstruction.

Tout a commencé avec le licenciement en fin de saison de l’entraîneur-chef de l’époque, Ron Rivera.

Les changements se sont poursuivis avec le recrutement et l’embauche éventuelle de l’ancien entraîneur-chef de Baylor, Matt Rhule.

Rhule, de là, est sorti et a recruté le gourou offensif du LSU, Joe Brady.

Ensuite, les Panthers ont informé l’ailier serré Greg Olsen et ils se séparaient la semaine dernière.

Maintenant, il semble qu’il y aura un autre changement – cette fois au quart-arrière.

Selon l’analyste ESPN NFL Marcus Spears, Newton pourrait être lié aux Titans du Tennessee.

Spears est apparu sur Get Up d’ESPN ce matin et a suggéré que l’ancien MVP de 30 ans pourrait se retrouver avec les finalistes de l’AFC de l’année dernière.

“Cam, s’il est en bonne santé, est une meilleure version de Ryan Tannehill”, a déclaré Spears.

Bien que les Titans aient indiqué leur désir de re-signer Tannehill, il est également indéniable qu’il n’apporte pas les mêmes armes à la table qu’un Newton en bonne santé.

Avec une combinaison de Newton au poste de quart et de Derrick Henry au poste de porteur de ballon, le Tennessee constituerait soudainement un véritable défi pour la revendication des Kansas City Chiefs sur l’AFC.

Bien que Newton ait publiquement exprimé son désir de rester en Caroline, en privé, il semble comprendre qu’un changement est inévitable.

Les Titans pourront-ils rassembler les actifs nécessaires pour faire un pas vers Newton?

Nous le saurons au cours du mois prochain.

