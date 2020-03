Panthers volés par les Chargers dans le commerce de Trai Turner

Durant cette intersaison de la NFL, Steven Ruiz offrira ses réflexions et évaluera chaque transaction majeure qui tombe en panne, y compris les extensions de contrat, les échanges et les signatures d’agent libre.

Les échanges de joueurs contre joueurs sont rares dans la NFL, mais nous avons obtenu une semaine seulement de libre agence lorsque les Panthers ont envoyé cinq fois le gardien du Pro Bowl Trai Turner aux Chargers pour le double attaquant du Pro Bowl Russell Okung.

L’accord semble se concrétiser de nulle part, bien qu’il y ait des signes que la Caroline est en reconstruction. Les Panthers expédiant Turner ne sont pas un énorme choc; Cependant, le fait qu’ils l’aient échangé contre un joueur plus âgé sans obtenir de choix de repêchage en retour le fait.

Les deux équipes ont reçu de bons joueurs dans l’échange, mais quelle équipe a obtenu la meilleure fin de l’affaire? Notons le métier…

J’ai passé les dernières heures à me creuser la tête pour trouver un moyen de rationaliser cet accord du point de vue de la Caroline … Je n’ai rien.

Trading Turner aurait été beaucoup plus logique si l’équipe était en train de reconstruire, mais les équipes de reconstruction ne renoncent pas uniquement aux actifs pour les joueurs plus âgés et plus chers, ce qui est exactement ce que les Panthers obtiennent à Okung, qui aura 32 ans. en octobre et porte un plafond d’environ 13 millions de dollars en 2020. Turner aurait coûté environ 12,9 millions de dollars la saison prochaine.

Le commerce obligera la Caroline à manger 9,6 millions de dollars de capitalisation fixe – ce qui s’ajoute à une somme déjà importante d’espace gaspillé – tout en économisant seulement 3,3 millions de dollars dans le processus.

Essentiellement, les Panthers ont payé 10 millions de dollars et transformé deux saisons d’un gardien de Pro Bowl de 26 ans en une saison d’un plaqueur d’une trentaine d’années qui sort d’une saison au cours de laquelle il a raté 10 matchs. Et, oh oui, il a raté la plupart de ces matchs en raison d’un problème cardiaque «mettant la vie en danger». C’était une embolie pulmonaire pour être spécifique. Sans surprise, Okung n’était pas prêt à exclure la retraite lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet en décembre, il y a donc une chance non nulle qu’il ne porte jamais d’uniforme des Panthers et Carolina a renoncé à un précieux atout pour rien en retour.

Nous n’avons pas fini. Ce commerce intervient un an après que les Panthers aient utilisé un choix de deuxième ronde contre le plaqueur Greg Little, qui figurait comme le protecteur aveugle de l’équipe pour la prochaine décennie. En plus de cela, Taylor Moton, 25 ans, a bien joué au tacle droit, donc ce n’est pas comme si l’équipe avait un besoin pressant à ce poste. Mais maintenant, un besoin urgent existe à la garde avec Turner parti et le démarrage de LG Greg Van Roten en direction de l’agence libre. Peut-être que Moton entre en jeu là où il a de l’expérience, mais il remplacera un quilleur pro cinq fois. Cette décision aggrave sans doute la ligne offensive des Panthers. Cela le rend certainement plus vieux et plus cher.

Du point de vue des Chargers, cet accord est une évidence. Trading Okung a libéré 13 millions de dollars d’espace de plafond et Turner ne leur coûtera qu’environ 20 millions de dollars au cours des deux prochaines années. La classe de repêchage 2020 regorge de bonnes perspectives de plaquage, de sorte que le front-office ne devrait avoir aucun problème à trouver un remplaçant pour Okung, qui était sur le point de quitter L.A.après cette saison de toute façon. La ligne offensive des Chargers est désormais plus jeune et moins chère et ils n’ont pas dû renoncer à un projet de capital dans l’accord. Difficile de battre ça.

Pendant ce temps, les Panthers ne peuvent pas sembler décider de reconstruire ou d’essayer de concourir en 2020. Ce que l’équipe décide de faire avec Cam Newton décidera finalement de la voie à suivre au cours des prochains mois. À ce stade, je ne sais pas si GM Marty Hurney le sait même.

Grade de panthères: F

Catégorie chargeurs: A

