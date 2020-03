Paolo Maldini et son fils testés positifs pour le coronavirus

L’ancien footballeur et actuel directeur technique de Milan, Paolo Maldini et son fils Daniel Maldini, milieu de terrain de la première équipe de rossonero, ont été testés positifs pour le coronavirus. Ils ont tous deux passé le test COVID-19 après avoir appris que le légendaire joueur de Milan avait été en contact avec une personne qui avait été testée positive.

«Paolo et Daniel sont en bon état et, après avoir passé plus de deux semaines à la maison sans contacts extérieurs, après des protocoles médico-sanitaires, ils prolongeront la quarantaine le temps nécessaire pour qu’ils se rétablissent complètement “, explique Milan dans un communiqué publié après avoir connu le les résultats des tests.

La ville de Milan est l’un des foyers considérés du coronavirusEn fait, certains des membres de l’équipe de Valence se sont révélés positifs après avoir visité San Siro pour le match contre l’Atalanta. La vérité est qu’en Italie, ils sont également en quarantaine, comme en Espagne, pour essayer de contenir et de prévenir la propagation du COVID-19.