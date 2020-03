Papu Gómez: “C’était terrible de jouer contre Valence alors que tout était déjà pourri en Italie” | Valence

Le lien de Ligue des champions entre Valence et Atalanta est une fois de plus dans le collimateur de la propagation du coronavirus. Le capitaine de l’équipe italienne, Alejandro ‘Papu’ Gómez a expliqué le sentiment de jouer la cravate contre l’équipe en noir et blanc, en particulier le deuxième match quand en Italie tout était déjà pourri.

À cette époque, l’Espagne commençait à connaître les premiers problèmes dus au coronavirus. En fait, le duel Mestalla devait se jouer à huis clos. «Nous attendons tous, pour voir si l’un d’entre nous présente des symptômes. Personne pour l’instant. Mais avoir joué à ces jeux était terrible «, a déclaré le Papu dans des déclarations au journal Olé faisant référence aux matches contre la table de che.

Le retour a dû être joué à huis clos en raison du risque que des milliers de fans d’Atalanta arrivent à Valence, alors que la situation à Bergame était déjà considérée comme l’un des points forts de COVID-19: «À cette époque, il n’y avait toujours pas beaucoup cas et personne ne savait vraiment ce que faisait ce virus, nous ne connaissions pas bien la gravité et la contagion, donc aucune dimension n’a été prise de ce qui pourrait arriver«.

«Au retour, tout était pourri ici en ItalieMais l’Espagne était comme nous avant, nous sommes allés à Valence et il n’y avait aucun contrôle, ils étaient détendus. C’est désormais le deuxième pays d’Europe avec le plus d’infections », a expliqué le crack argentin.

Jouer le match aller avec le public était une erreur

En revanche, il reconnaît que le fait de jouer le match aller à San Siro avec des supporters dans les tribunes était une erreur: «Je pense que la situation à Bergame aujourd’hui, étant l’un des endroits les plus infectés, peut avoir à voir avec l’un des meilleurs hôpitaux de la région de Lombardie et de nombreuses personnes viennent y assister, mais aussi avec le match aller que nous avons joué avec Valence«.

«Il y a 120 000 habitants ici et 45 000 sont allés à San Siro ce jour-là. C’était un jeu historique pour Atalanta, quelque chose d’unique, et c’était fou. Pour vous donner une idée, il a fallu trois heures à ma femme pour arriver à Milan, alors que vous y êtes habituellement en 40 minutes “, a expliqué la star de l’Atalanta, l’équipe de révélation de cette Ligue des champions.

«Les hôpitaux sont pleins et il n’y a plus de place pour les malades. L’autre jour, les militaires sont venus prendre les boîtes avec les morts et les incinérer ailleurs car il n’y a pas de place dans les cimetières ici. C’est formidable! Chaque matin, je me lève pour regarder les nouvelles et elles sont toujours mauvaises “, a-t-il expliqué à propos de la situation à Bergame.

“Vous ne pourrez pas jouer au football à court terme”

En fin de compte, Papu a célébré le passage aux quarts après avoir battu Valence 4-8 au total à égalité. Cependant, la compétition a été arrêtée par le coronavirus, ainsi que par les ligues, et on ne sait toujours pas quand le football reprendra, bien que l’Atalanta 10 soit très pessimiste à ce sujet.

«La saison dernière, nous sommes sortis troisièmes en étant le meilleur buteur, cette saison nous avons déjà marqué plus de 80 buts, ce sont des numéros pour un Manchester City, Barcelone ou le PSG. Mais honnêtement, en ce moment, il m’est très difficile de penser au football car Je ne vois pas qu’il puisse être rejoué à court terme, Je ne vois pas de solution dans un avenir proche », a-t-il regretté.