Papu Gómez reconnaît que Simeone voulait le signer pour l’Atlético

Le milieu de terrain de 32 ans, que Valence a subi au match aller contre Atalanta, aurait pu tenter fortune en LaLiga Santander. Cela a été reconnu par lui-même Papu Gómez, qui a révélé que Simeone voulait l’emmener à Athlète de Madrid.

L’Atlético de Madrid n’a pas pu atteindre les 10 millions qu’ils demandaient à Papu Gómez

“En 2013, j’avais fait trois très bonnes années à Catane. Il m’avait montré dans le football italien et était encore assez jeune, 25-26 ans. J’ai adoré l’Inter et l’Atlético del Cholo mais ils n’étaient pas aussi bons financièrement qu’aujourd’hui et il n’a pas pu payer le montant demandé par Catane. Ils en ont offert 6 et Catane en voulait 10.. Au final, l’Atlético a amené Villa par quatre. Maintenant, il est à la mode de ne pas se présenter à la pré-saison, de se battre avec le président ou de dire quelque chose contre le club à vendre pour pouvoir partir. À Catane, je me considère très chère. Je n’aurais jamais pu faire ça », a déclaré Papu Gómez dans une interview pour El País.

“Nous sommes entrés en Ligue Europa après avoir établi le record historique du club en Serie A, et Je sentais que mon cycle était accompli. Puis vint une offre de MetalistDe Kharkiv: il jouait des Champions, il combattait le championnat à Shaktar, il y avait beaucoup d’Argentins, financièrement cela m’a servi car j’allais gagner encore trois fois … Et j’ai dit: “Eh bien, si je ne peux pas aller à l’Atlético, si rien ne vient en Italie, au moins je vais jouer des compétitions européennes et je vais gagner plus d’argent« Je n’ai pas eu cette part de chance ni de mon mal, pour dire: “Si vous ne me vendez pas je ne m’entraîne pas, ou je me blesse jusqu’à ce que vous me vendiez à l’Inter”. Je ne le faisais pas avant et je ne le fais pas maintenant à Atalanta, où j’ai également eu de nombreuses offres. Je suis donc allé au Metalist où j’ai eu une année terrifiante. Cela ne m’a servi que financièrement », a ajouté l’Argentin.