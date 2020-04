Paquito Navarro, le premier joueur de paddle-tennis d’Espagne, dénonce son veto à la télévision pour avoir critiqué le gouvernement

Le numéro un du World Padel Tour, l’espagnol Paquito Navarro, s’est plaint sur les réseaux sociaux d’avoir été banni à la télévision. Une émission de télévision a contacté le joueur car une vidéo de lui sur les réseaux sociaux essayant de frapper son voisin depuis sa maison était devenue virale.

Une fois contactés, les producteurs du programme Ils ont parlé à Navarro pour lui demander comment il procédait à l’internement et il a expliqué son malaise face à ce qui se passait dans le secteur des travailleurs indépendants.. Depuis la télévision, ils ont vu que la connexion avec le joueur était dangereuse pour leurs intérêts s’il prononçait ce discours, ils ont donc décidé d’annuler sa présence, comme il l’explique sur les réseaux sociaux.

Paquito Navarro, dans son message de plainte.

“Après avoir critiqué les autonomes, ils me disent qu’il vaut mieux qu’on ne gagne pas que c’est risqué. Aujourd’hui, je me réveille avec la surprise que ma vidéo sorte et les collaborateurs disent que ce n’est pas le moment et me donnent de la cire. Curieux », a dénoncé un Paquito Navarro indigné de ne pas avoir pu se défendre.

Le joueur compte plus de 50 000 followers sur les réseaux sociaux et Son message de plainte contre le gouvernement a été retweeté par plus de 2 700 personnes. Le groupe d’indépendants a remercié Paquito Navarro pour ses paroles.