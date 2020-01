«Parasite» contre «1917»: la meilleure épreuve de force est là

Après un week-end chargé pour les cérémonies de remise des prix de guilde, nous avons un nouveau leader, 1917, qui a remporté une grande victoire aux Producers Guild Awards. Mais Parasite a remporté une victoire surprise pour le meilleur casting aux Screen Actors Guild Awards, mettant en place une confrontation intrigante. Sean et Amanda décomposent le nouveau récit du meilleur film alors que nous nous dirigeons vers le homestretch des Oscars (0:57). Ensuite, nous sommes rejoints par Shea Serrano, qui partage les choses les meilleures et les plus importantes sur le champion du box-office du week-end, Bad Boys for Life (20:59). Et enfin, Sean et Amanda creusent dans le sac postal pour répondre à toutes vos questions sur le passé, le présent et l’avenir des Academy Awards (36:52).

