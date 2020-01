Pariez sur le capital humain et les droits pour la Coupe du monde

21 janvier 2020, 13 h 23 Lausanne, Suisse, 21 janvier (Prensa Latina) L’Association de la Fédération internationale de football (FIFA) et les organisateurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar se sont engagés à développer le capital humain et à protéger les droits des travailleurs, a-t-il déclaré. Aujourd’hui l’entité sportive.

Avec cet objectif, les deux organisations ont développé une première stratégie de développement durable commune pour l’événement universel, qui comprend trois autres engagements afin de mener un tournoi inclusif, catalyser la croissance économique et devenir une référence en matière de bonne gouvernance et de pratiques commerciales éthiques.

Selon la FIFA, le projet comprend une évaluation complète de l’impact du tournoi sur les droits de l’homme et une évaluation approfondie et continue a été réalisée avec des secteurs nationaux et internationaux, gouvernementaux et privés.

La FIFA et le Comité d’organisation du Qatar 2022 ont 22 objectifs et plus de 70 initiatives et programmes concrets pour la mise en œuvre de la stratégie.

“Cette stratégie a identifié et abordé tous les problèmes critiques liés à l’événement, tels que le bien-être des travailleurs, les droits de l’homme, la lutte contre la discrimination et la protection de l’environnement”, a déclaré le secrétaire général de la FIFA, le La sénégalaise Fatma Samoura.

À son avis, le document obéit également aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à l’engagement de travailler dans cette direction grâce au pouvoir du football.

“Lorsque le Qatar s’est présenté comme candidat à l’organisation de la Coupe du monde de football de 2022, il l’a fait avec l’intention d’utiliser le tournoi comme catalyseur du développement durable et du changement à long terme, à la fois dans le pays et dans le reste du monde arabe”, a-t-il déclaré. le président du Qatar 2022, Hassan Al Thawadi.

Le principal responsable de la prochaine foire universelle a insisté pour que le Qatar pense dès le départ à introduire des solutions innovantes et environnementales lors de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra dans un pays arabe pour la première fois depuis 1930. jcm / am

.