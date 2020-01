Paris sur l’hymne national, spectacle de mi-temps, plus

Le Super Bowl n’est pas seulement pour les fans inconditionnels de la NFL, en particulier ceux qui sont purs et durs pour les équipes impliquées.

C’est pour tout le monde, et c’est là que ce message entre en jeu – une liste de certains paris que vous pouvez faire lors de votre fête.

Bien sûr vas y. Pariez sur le football actuel (nous vous avons déjà aidé avec certains des meilleurs paris). Mais vous pouvez aussi vous amuser avec les publicités extrêmement coûteuses, le spectacle de mi-temps et d’autres aspects du jeu qui ne sont pas sur le point de jouer.

Voici donc nos prévisions pour certains moments qui pourraient faire partie du Super Bowl 54.

1. L’hymne national durera-t-il plus de deux minutes?

Charles: Oui

J’ai fait une étude approfondie sur l’histoire de Demi Lovato de chanter l’hymne lors d’événements sportifs, et je pense que la fin est un verrou.

Steven: Oui

Je veux dire… Charles a fait plus de recherches que je ne suis prêt à le faire. Écoutez cet homme.

2. Demi Lovato oubliera-t-il un mot de l’hymne?

Charles: Non.

Je pense que tout le monde a appris de Christina Aguilera et Lovato est un vétérinaire de l’hymne national qui l’a fait lors de grands événements au fil des ans.

Steven: Non

Ouais, c’est une évidence. Ce sont des professionnels. Ils n’oublieront pas un mot d’une chanson qu’ils ont probablement interprétée en direct plusieurs fois.

3. Combien de fois l’entraîneur des 49ers Katie Sowers sera-t-il montré?

Charles: Au moins une fois

C’est un verrou absolu.

Steven: Une fois ou deux

C’est une histoire, comme il se doit, et Fox sera partout. S’ils ne mentionnent pas cette partie de l’histoire de la NFL, nous devrions poser des questions.

4. Quelle sera la première chanson de Jennifer Lopez au concert de la mi-temps?

Charles: J’attends ce soir

Nous remercions FiveThirtyEight pour le travail approfondi sur celui-ci, et Get Right semble être la voie à suivre. Mais je vais avec mon instinct et je prends une chanson qui semble faite sur mesure pour un ouvre le Super Bowl: optimiste, un peu frappé et une chanson qui parle d’une nuit spécifique et importante.

Steven: Get Right

Je ne vais pas aller contre les nerds de FiveThirtyEight. De cette façon, si je perds, je peux simplement blâmer quelqu’un d’autre. Je n’ai même jamais entendu Get Right. Impossible de le sélectionner dans une programmation audio. Mais c’est la chanson avec laquelle elle ouvre.

5. Quelle sera la couleur du Gatorade déversée sur l’entraîneur gagnant?

Charles: Vert jaunâtre

C’est le choix le plus sûr. J’aime aussi parier sur l’eau ou «clair».

Steven: Bleu

Il était bleu l’année dernière, et je suppose qu’il sera de nouveau bleu cette année. Je ne sais pas qui prend ces décisions et je ne sais pas sur quoi elles reposent, mais laissez-vous guider par l’histoire ici.

6. Quelle publicité figurera en haut du compteur d’annonces USA TODAY?

Charles: Doritos

Le choix sûr, mais jusqu’à présent, j’ai regardé Smaht Pahk comme 17 fois.

Steven: Hum, Smaht Pahk c’est ça!

Je ne savais pas qu’il y avait déjà des publicités dans la nature, donc c’est la seule que j’ai vue grâce à Charles. Les accents de Boston sont drôles, gamin.

7. Alex Rodriguez sera-t-il montré à la mi-temps?

Charles: Oui

Préparez votre pop-corn.

Steven: Non

Est-ce qu’ils coupent généralement les performances pour montrer d’autres célébrités? Si j’étais Jennifer Lopez, je n’aurais rien de tout cela. C’est sa nuit. Gardez Alex Rodriguez hors du feu des projecteurs.

8. Pitbull fera-t-il une apparition au spectacle de la mi-temps?

Charles: Oui

Le natif de Miami doit faire un caméo, non ??? Je sais qu’il fait autre chose le jour même, mais quand même.

Steven: Je t’en prie, non

Oh mon dieu, n’en avons-nous pas assez vécu le mois dernier?

9. Joe Buck ou Troy Aikman parleront-ils de la propagation?

Charles: Oui

Je suis à peu près sûr de celui-ci, car FOX a sa propre application de paris de nos jours.

Steven: Non

Je ne pense pas que la NFL soit prête pour le moment et Fox ne voudra pas contrarier Roger.

10. L’émission fera-t-elle référence à la vidéo Andy Reid Punt, Pass and Kick?

Charles: Oui

Comment ne le peuvent-ils pas?

Steven: Sûr

Pourquoi pas?

