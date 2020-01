Parme bat Lecce 2-0 et grimpe en Serie A de football en Italie

13 janvier 2020, 17: 3Rome, 13 janvier (Prensa Latina) Parme a battu Lecce deux buts par zéro aujourd’hui et a grimpé à la septième place du football de Serie A en Italie qui mène la Juventus de Turin avec 48 points.

L’équipe ‘Parmesan’ a remporté la victoire grâce aux buts de Simone Iacoponi, à la minute 57 et du Danois Andreas Cornelius, à 72.

Avec le succès, Parme totalise 28 points pour déplacer la huitième place à Turin et quitter Hellas Verona à la neuvième et dixième place (25) et au dixième à l’AC Milan, également propriétaire de 25 unités.

Le bout du couvercle est pour la Juventus de la star portugaise Cristiano Ronaldo, bien que cela soit suivi de près par l’Inter Milan, qui enregistre 46 rayures et la Lazio, qui en a 42.

Résultats et classement de la Ligue italienne de football:

-Samedi 11 janvier 2020:

-Cagliari – Milan 0-2.

– Latium – Napoli 1-0.

-Inter Milan – Atalanta 1 – 1.

-Dimanche 12 janvier 2020:

-Udinese – Sassuolo 3-0.

-Fiorentina – Spal Ferrara 1-0.

-Sampdoria – Brescia Calcio 5-1.

-Torino – Bologne 1-0.

-Hellas Verona – Gênes 2-1.

-Rome – Juventus 1 – 2.

-Lundi 13 janvier 2020:

-Parma – Lecce 2-0.

-Tableau de postes:

– ÉQUIPE J G E P Buts Pts.

-1. Juventus 19 15 3 1 37-18 48.

-2.Inter Milan 19 14 4 1 40-16 46.

-3. Latium 18 13 3 2 41-17 42.

-4. Atalanta 19 10 5 4 49-26 35.

-5. Rome 19 10 5 4 34-21 35.

-6. Cagliari 19 8 5 6 33-29 29.

-7. Parme 19 8 4 7 26-25 28.

-8. Turin 19 8 3 8 25-26 27.

-9. Hellas Verona 18 7 4 7 21-21 25.

-10. Milan 19 7 4 8 18-24 25.

-11. Naples 19 6 6 7 28-26 24.

-12. Udinese 19 7 3 9 17-28 24.

-13. Bologne 19 6 5 8 28-31 23.

-14. Fiorentina 19 5 6 8 23-29 21.

-15. Sassuolo 19 5 4 10 30-34 19.

-16. Sampdoria 19 5 4 10 19-28 19.

-17. Lecce 19 3 6 10 22-38 15.

-18. Gênes 19 3 5 11 20-38 14.

-19. Brescia 19 4 2 13 17-36 14.

-20. Calcio Spal Ferrara 19 3 3 13 12-29 12.

