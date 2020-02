PARTIE MÉDICALE | Le danger a une fissure dans le péroné et peut être perdu toute la saison

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. En plus d’avoir perdu hier dans la Ciutat de Valencia contre Levante (1-0) et ayant quitté échapper à la tête une semaine de la Classique au Bernabéu contre Barcelone (21h), il a perdu un des ses hommes de la plus haute qualité en raison d’une blessure. Évidemment, nous parlons d’Eden Hazard.

Ce matin le club a confirmé le pire pour le Belge. Le danger souffre fissure dans le péroné de la jambe gauche et ce sera faible pendant une longue période. Ces types de blessures entraînent généralement un délai de rétractation compris entre 3 et 6 mois, selon les cas. Autrement dit, que pIl choisira le reste de la saison pour Hazard.

Inutile de dire qu’elle n’atteindra pas matchs décisifs cette semaine contre Manchester City et Barcelone. Mais vous devez Regardez au-delà Si le temps de décharge de Hazard est de six mois à la fin, ce qui serait en danger pour l’ancien joueur de Chelsea serait sa présence au Championnat d’Europe C’est un bâton très dur non seulement pour le Real Madrid, mais pour Eden lui-même.

Le joueur senti l’inconfort médiatisé la deuxième moitié de la rencontre hier avant Levante et immédiatement c’était remplacé par Zidane pour donner accès à Vinicius. Cette année, Hazard a eu Très mauvaise chance avec des blessures. Il ne faut pas oublier que c’était son deuxième match après trois mois de congé en raison d’une blessure qu’il a subie contre le Paris Saint Germain dans Champions.

Toute la chance du monde pour le Belge depuis 90min!

