Le boeuf entre Draymond Green et Charles Barkley remonte très loin et, je vous le dis, ça ne se terminera pas de si tôt.

Barkley s’est moqué des Warriors tout au long de la saison. Et, honnêtement, pouvez-vous lui en vouloir? Ils sont assez horribles.

Mais l’énergie de Barkley pour Green a été assez implacable au cours des dernières années. Plus tôt cette saison, il s’est moqué de Green pour faire la moyenne de ce qu’il a appelé un «triple simple».

La semaine dernière, il a continué de plaisanter pendant le match des Lakers après que Green a été éjecté, et a évoqué les discussions incessantes de Green lorsque les Warriors étaient à leur apogée et qu’il était entouré de All-Stars.

«Il parle de tout ça quand il a d’autres garçons avec lui, maintenant il se bat pour lui-même, il ne veut tout simplement pas jouer. Laisse-moi tranquille. Vous feriez mieux de cesser de me dire qui peut jouer et qui ne peut pas jouer. Je sais qui peut jouer. »

Green a finalement eu la chance de répondre aujourd’hui et, hoo boy, il l’a jamais fait. Après l’entraînement d’aujourd’hui, Green a été interrogé sur lui et les critiques des Warriors – en particulier Barkley. Il a ensuite procédé à laisser les coups de feu voler.

Green a déclaré que Barkley n’était pas assez bon en radiodiffusion ou en basket-ball pour parler de son jeu.

«Il devrait s’arrêter avant de prendre son poste. S’il continue de parler, je le prendrai bientôt – plus tôt qu’il ne le pense. Il devrait probablement être silencieux. Il ne peut pas non plus parler de basket-ball avec moi non plus. Pas assez intelligent, pas qualifié. Pas de bagues, je ne peux pas m’asseoir à cette table. ”

Et, BOY, cette dernière partie a-t-elle frénétiquement accédé à Internet. Cela est passé du boeuf à un référendum sur la culture RINGZZZ très rapidement.

Voici le truc, cependant. Nous regardons tous cela dans le mauvais sens. Ce n’est pas le moment pour une analyse astucieuse sur Barkley ou Green en tant que joueurs de la NBA dans le zeitgeist. C’est compliqué et complexe pour ce que c’est.

Non, vous tous. C’est du boeuf. Comme du bœuf légitime – pas du bœuf «Je vais te sous-sucrer à mort». Tout ça sort par la fenêtre.

Est-ce que Green sait que Charles Barkley était un grand joueur? Bien sûr qu’il le fait. Peu importe, cependant. Pourquoi? Parce que Barkley a déclaré à un public télévisé national qu’il voulait frapper Green au visage il y a deux ans. En toute honnêteté, appeler Barkley sans sonnerie est probablement une réponse plus mesurée de Green.

Ils ne s’apprécient légitimement pas. C’est exactement ça. Nous ne devrions pas y voir plus que cela.

.