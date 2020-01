Pas de devoir pour la Fed Cup cette année pour Johanna Konta qui aspire à la longévité

Johanna Konta ne représentera pas la Grande-Bretagne en Fed Cup cette année car elle prend une pause du tournoi afin de prolonger sa carrière.

La Britannique n ° 1 a terminé la campagne 2019 plus tôt en raison d’une blessure au genou et elle n’a disputé qu’un match avant l’Open d’Australie de cette année alors qu’elle avait perdu au premier tour à Brisbane.

Konta, cependant, a décidé d’être beaucoup plus prudent en ce qui concerne un calendrier chargé et a informé la capitaine du GB Anne Keothavong qu’elle ne serait pas disponible pour la sélection de la Fed Cup.

C’est un coup dur pour Keothavong puisque la joueuse de 28 ans a remporté ses 11 derniers matchs en simple.

“Je dois prendre soin de mon corps et prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles”, a expliqué Konta. BBC Sport.

Elle a ajouté: «C’est une décision difficile car la Fed Cup a toujours été quelque chose qui me tient à cœur.

«J’ai eu des expériences incroyables dans ma carrière jusqu’à présent en Fed Cup et j’espère en avoir encore plus.

“Je ne prends pas ma retraite [from it] point final, juste pour cette saison avec une année olympique. Avec le défi que j’ai eu à la fin de l’année dernière, c’est de pouvoir, je l’espère, avoir plus de saisons de Fed Cup à mon actif.

“J’espère que cela me donnera la longévité que je veux.”

Konta, tête de série 13e de l’Open d’Australie, est prêt à participer au Grand Chelem d’ouverture de la saison à Melbourne Park.

«Quand je suis parti de Londres, je sortais encore de ma dernière étape de rééducation du genou et ce que nous avons décidé de mieux était que je puisse obtenir un peu plus de temps sur le terrain, d’autres sets d’entraînement. Nous sommes donc ici et j’ai passé une bonne semaine ici et j’ai hâte de commencer », a-t-elle déclaré.

«La pire chose qui puisse arriver, c’est que je perds et que je rentre chez moi et me prépare pour le reste de la saison. Ce ne serait donc pas la fin du monde, mais je suis ici parce que je suis prêt à concourir et c’est ce que je vais faire, du mieux que je peux. “

