Pas de folie de mars, mais les fans font des montages One Shining Moment

Il n’y a pas de tournoi NCAA en 2020, et ça – entre autres choses – ça craint.

Cela signifie également que nous n’obtiendrons pas une nouvelle édition de One Shining Moment, le montage toujours passionnant des temps forts du tournoi qui, comme disent les enfants ces jours-ci, gifle.

Heureusement, il y a des fans de basket-ball universitaires avec de bonnes compétences en montage vidéo, qui ont pris One Shining Moment et l’ont mis sous les reflets de leurs équipes préférées, ou ont utilisé les annulations pour faire une blague ou deux, parce que peut-être nous avons besoin d’un petit rire pendant un moment si sombre et effrayant.

Voici ce que certaines personnes ont proposé:

