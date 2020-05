Pas de sport, pas de plaisir – SBNation.com

J’ai bien peur de ne plus jamais me sentir comme je l’ai fait le 4 novembre 2000, quand je n’avais pas encore 13 ans et que la douleur était nouvelle et dévorante. J’ai tellement aimé le sport que ça faisait mal, et cet amour a porté des fruits amers quand Anthony Thomas a tâté un ballon de football sans raison valable, et le Michigan a perdu contre Northwestern, 54-51, dans le match le plus étonnant dont je me souvienne.

Je ne pouvais pas remettre en question le sentiment, et je ne pensais pas qu’il pouvait être remis en question; mon amygdale a appuyé sur sa gâchette et j’ai enfoui mon visage aussi profondément que possible dans notre canapé froid et ondulé dans la pièce voisine. Mon choc a même effacé le souvenir des pas que j’ai faits. Je me souviens des sentiments jumeaux d’un canapé froid sur mon visage et de l’injustice. Ou peut-être pas tout à fait une injustice, mais quelque chose d’injuste. Il ne se sentait pas ciblé. Pour la première fois peut-être, j’ai ressenti une cruauté impersonnelle, non motivée et lourde.

Thomas était un joueur de football aux proportions mythiques, un torse de béton et des jambes épaisses juste pour s’assurer que sa moitié supérieure ne basculait pas. Il était merveilleux, et à tout moment légèrement décevant, une image parfaite du football smashmouth inefficace juste avant que le sport ne découvre de meilleures idées. Thomas a porté le ballon 37 fois pour 199 verges, mais il a été dépassé par Damien Anderson, qui s’est précipité pour 268 verges sur 31 courses dans une attaque de Randy Walker qui a été l’un des premiers exemples de propagation du football sur une grande scène.

Ce jeu deviendrait l’un des plus influents de l’histoire du football universitaire en raison de la façon dont une équipe sous-alimentée a choqué une autre équipe aux proportions de Thomas-ian. Mais perdu dans le score final est la façon dont Thomas a tâté. Il a franchi la ligne pour ce qui aurait dû être un premier gain de jeu, puis il a simplement laissé tomber le ballon.

Il n’y avait et il n’y a rien à apprendre de cela. L’ensemble a été instructif; les détails ne l’étaient pas. Le Michigan aurait gagné mais Thomas a lâché le ballon, puis j’ai fait mal et je n’ai pas pu l’arrêter.

J’étais obsédé par cette pièce. À l’époque, j’étais obsédé par tous les aspects du football du Michigan. Je me souviens de m’être endormi en pensant à la classe de recrutement en cours au Michigan, à ses lacunes et à la façon dont les engagements actuels pourraient façonner l’équipe. J’avais l’habitude de prendre un ballon de football sur notre pelouse avant et de jouer les jeux à venir en voiture, en hissant la balle dans les airs et en courant sous elle pour faire une grosse prise. Si je me sentais généreux, je donnerais à l’opposition une rare interception. Sur une note connexe, j’étais un enfant assez solitaire.

Avant de développer une meilleure relation avec le sport, je les abordais presque exclusivement comme quelque chose que mon équipe avait gagné ou perdu. J’ai décidé que je devais les prendre très au sérieux, dans la mesure où tout le monde devrait me considérer comme une personne qui connaissait le sport. Je voulais avoir la meilleure réponse à chaque question; Je voulais être un vaisseau de connaissances auquel les autres préfèrent se soumettre que de contester.

À l’époque, cela ressemblait à un passe-temps. Maintenant, je sais que je compensais pour être un pipsqueak à tous les autres égards. Le problème, de toute façon, était à quel point j’avais misé sur ma confiance pour avoir raison.

Au collège, j’ai fait un stage sur un site Web de sports fantastiques et j’ai appris à quel point j’étais stupide. J’ai découvert qu’il y avait des gens qui semblaient tout savoir sur tout – des choses comme le baseball – qui pouvaient non seulement contenir une plus grande masse d’informations dans leur cerveau que moi, mais pouvaient également le faire sans être un connard à ce sujet.

Ce que j’aurais dû apprendre, c’est que se soucier intrinsèquement des choses, et non pour des raisons égoïstes, ouvre notre capacité à en savoir plus et à aimer davantage le monde. Au lieu de cela, je me sentais en train de me noyer, comme à chaque instant de plus en plus de preuves s’accumulaient sur moi à propos de ce que j’étais une fraude, plus vite que je ne pouvais le récupérer.

Je me demandais si je pouvais dire que j’aimais le sport comme je le faisais auparavant, ou si je l’ai jamais aimé au début. Cette période m’a montré quelques choses: 1) que je pouvais tout faire par écrit, et 2) peut-être que je devrais réajuster ma relation avec le sport.

Je n’ai jamais cessé de vouloir être rédacteur sportif, ce que j’ai voulu être toute ma vie. Mais j’ai également trouvé un talent pour l’édition, le processus de transformer votre première pensée en votre meilleure pensée, de façonner, de protéger et de censurer un moi non verni. Ce moi non verni était souvent un moi plus vrai, peut-être. Mais il n’a pas chanté et il n’a jamais gagné.

Je considère SB Nation comme mon premier vrai travail, mais quand j’ai commencé, il ne payait que 1 $ de plus par heure que le concert fantastique. La différence était chez SB Nation, j’ai vu un chemin vers qui je voulais être. C’est-à-dire que j’ai commencé à chasser un sentiment de supériorité pour des raisons morales.

Travailler chez SB Nation n’a jamais été passionnant, mais mon premier et peut-être dernier frisson a été de dire que je travaillais avec Spencer Hall. Il était devenu mon écrivain préféré en créant des choses incroyablement drôles et poignantes sur le football universitaire. Un univers déployé sur EDSBS.com, un univers étrange et empathique et antagoniste envers l’objectif et la voix de Capital-S Sportswriter. Le lire m’a donné une sensation physique comme si mon ventre était fait de bois éclaté et qu’une famille de bestioles sauvages se déchirait, et que je devrais être heureux pour eux.

J’ai lu l’essai de 2011 de Spencer GOD’S AWAY ON BUSINESS des dizaines de fois maintenant et cela ne manque jamais de me faire peur.

Rien de tout cela n’a d’importance maintenant. L’homme ou la femme sur le bureau a disparu. Ils ne reviendront pas de sitôt. Dehors, des hommes errent dans les rues. Personne ne se demande qui est responsable, et c’est pourquoi les portes sont verrouillées et les enfants à l’intérieur tremblent. Lorsque le bureau est vide, cela signifie que l’anarchie est à votre porte. Il n’y a aucune autorisation ou courtoisie. La merde arrive juste, et ça arrive tout le temps, et il n’y a pas d’arrêt jusqu’à ce que tout ce que vous avez soit parti et rebondisse par la porte sur les épaules des voleurs. Dieu, ou quelqu’un comme lui, est en voyage d’affaires.

J’ai commencé à singer Spencer à ce moment-là, et je continue à le singer maintenant, même si je me sens plus comme moi. Imitez quelque chose assez longtemps et vous pourriez accidentellement découvrir une partie de la substance qui fait le travail esthétique.

SB Nation m’a appris une meilleure façon d’aimer le sport. Ce qui est vrai et bon ne se trouvait pas dans les résultats – sur le terrain ou à l’extérieur où le discours se résumait à un débat détrempé – mais dans les éphémères. C’était dans les joueurs de baseball qui prenaient le terrain jusqu’aux haricots.

SB Nation était dédié à la bêtise et l’inclusivité. Il a mis en évidence les bonnes personnes que le sport élevait en de rares occasions. Il n’a jamais combattu le long des lignes de bataille chauvines qui peuvent se sentir comme une partie obligatoire du fandom; en fait, il les a catégoriquement ignorés. Et pourtant, même après plus d’une décennie d’existence, les gens sont toujours contrariés lorsque nous suggérons que le sport ne doit pas être vécu de manière tribale et par cœur. En règle générale, tout ce que vous avez à faire est de vérifier les réponses.

Nous n’avons jamais énoncé cette mission très clairement, ce qui a toujours été un problème. Probablement le problème. Mais si vous y avez prêté attention, vous l’avez vu réitéré de nombreuses façons. (Cliquez simplement sur une lettre et notez qu’aucune de ces personnes ne travaille plus ici.) DIEU LOIN DES AFFAIRES était cependant ma valeur parmi les nombreuses options. Cela m’a dit que ce que nous aimons le plus parfois n’est pas marqué; que chacun a la responsabilité de définir et de trouver de la joie pour lui-même, même si cela peut être en dehors des règles; et que s’investir dans l’émerveillement et la bêtise, c’est aussi assumer le devoir de les défendre.

Chez SB Nation, j’ai appris que je n’avais pas à m’identifier par le sport. Je pourrais avoir une relation avec eux, je pourrais être objectif envers eux et je pourrais les désactiver. J’ai appris que j’ai un moi en dehors de ce que j’aime.

Travailler ici m’a obligé à regarder en arrière et à découvrir ce que j’aimais vraiment dans le sport. Jusqu’à présent, j’ai trouvé deux choses: Charles Woodson et la façon dont le sport a aidé un enfant timide à se présenter. Pour moi, la meilleure utilité du sport a été de faciliter la connexion authentique. Ce qui est presque drôle, car nous savons maintenant à quel point les sports sont artificiels par la facilité avec laquelle ils ont disparu.

Mais savoir que le sport a eu une certaine importance dans sa vie est la preuve qu’il ne peut pas être insignifiant. Ils sont réels dans le fait que nous choisissons de les responsabiliser. Le score n’a jamais compté. Les sports vivent parce que nous leur donnons la vie.

Je ne me sens pas toujours bien avec ce fait. Bien que j’aie fini par être légèrement stupide et que je suis devenu meilleur à apprécier les choses intrinsèquement, je déteste encore souvent que le sport fasse partie intégrante de moi et que je laisse cette spirale mortelle définie par quelque chose qui ne m’a jamais donné d’agence .

Il y a une image que je ne secouerai jamais. Ma dernière visite avec mon grand-père alors qu’il était allongé sur le lit sur lequel il mourrait. Il était la personne que je voulais peut-être imiter le plus dans ce monde. Un professeur d’histoire française. La personne la plus drôle et la plus prévenante que j’ai connue. Il a fait en sorte que tout le monde se sente entendu. Je l’ai dit lors de ses funérailles:

Il a toujours fait une pause avant de rire, retournant ce que vous avez dit et prenant même les mauvaises blagues et trouvant leur point de rachat. Assez drôle, c’était un signe qu’il vous prenait au sérieux, qu’il pensait que ce que vous disiez était important, même si vous aviez cinq ans et que rien de ce que vous aviez dit jusqu’à présent n’avait été important. Et parce qu’il a ri avec vous, vous ne pouviez pas vous empêcher de rire à côté.

Juste un mois ou deux avant de le voir parmi ses derniers jours, prosterné, souffrant terriblement de démence et à peine capable de parler. Il n’incarnait plus le moi qu’il avait organisé pendant 85 ans. Je lui ai parlé du football du Michigan parce que c’était la chose dont nous parlions le plus. Il n’a répondu que par des sourires et des hmphs. Je ne savais pas s’il avait retenu quoi que ce soit que j’ai dit jusqu’à ce que je commence à quitter la pièce. Il a dit les derniers mots que je l’aurais jamais entendu dire: “Go Blue”.

L’image qui me hante n’est pas mon grand-père: chaque souvenir de lui me fait l’aimer davantage, et je suis plus reconnaissant que les mots ne peuvent dire que lors de notre dernière interaction, nous nous sommes sentis connectés et heureux.

C’est plutôt mon imagination, me voir dissout couche par couche, le corps et l’âme disparaître. Que resterait-il dans une réduction de mes expériences, de mon amour, de mes regrets et de mes relations que j’ai cultivés ou détruits? Il pourrait s’agir d’une image rémanente du sport, un aperçu d’Anthony Thomas.

Je ressens une absence sportive. Peut-être que je me suis habitué à un bourdonnement constant de jeu, ou peut-être que cette pandémie a, d’une manière détournée terrible, nous a aidés à voir ce qui est intrinsèque.

Mais le sport me manque, même si cette sensation est un sous-produit de la mémoire musculaire. Le plaisir me manque, et le sport a été le meilleur débouché que je connaisse même pour le trouver. J’ai eu du mal à ne pas voir cette période comme une attaque contre le plaisir, que le monde devient de plus en plus quelque chose que je ne veux pas revenir: lourd et amer, un jeu qui se perpétue pour voir qui est gagner à tout moment. C’est comme s’il n’y avait plus de place pour être calme et doux.

Je ne sais pas quand le plaisir reviendra, et il est juste de demander si c’est possible. Il n’y a jamais eu de bonne réponse, que la colère muette soit simplement l’état naturel des choses, ou quelque chose que nous avons renforcé les uns sur les autres. Il n’y a que l’empreinte que la colère a laissée, profonde avec des murs glissants.

La seule chose que je sais, c’est que nous voulons tous appartenir; qu’à la base de chaque combat se trouve ostensiblement le même élan – être plein d’amour et à nouveau sans souci, se sentir complet et ne vouloir de rien. Nous ne pouvons tout simplement pas nous mettre d’accord sur les conditions.

Mais je crois qu’il existe une définition saine de l’appartenance. Celui qui ne vous englobe pas, mais vous permet de vous positionner parmi le monde et de créer votre propre espace au lieu d’être dicté par ses règles. Une façon d’éditer qui ne se retient pas, mais l’amplifie.

La fin du monde est exigeante, mais nous avons des options. Et quand je ferme les yeux, je peux toujours voir le monde que je veux.