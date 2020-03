Pas Kevin De Bruyne, Paul Pogba ou Leroy Sane

Ole Gunnar Solskjaer a accumulé un excellent record contre les meilleures équipes de Premier League et espère continuer dimanche.

Manchester United affrontera le champion en titre Manchester City à Old Trafford dimanche après-midi et pourrait terminer un doublé sur ses «voisins bruyants».

Alors que le rapport de force à Manchester s’est peut-être fortement déplacé vers la moitié bleue ces dernières années, les signes sont positifs pour les Red Devils.

Ole Gunnar Solskjaer espère terminer un doublé en Premier League contre Pep Guardiola

Paul Pogba n’a eu que 50% de chances de faire ce match par L’Equipe, mais United a extrêmement bien résisté en son absence grâce à la signature de Bruno Fernandes.

L’ancien capitaine du Sporting Lisbonne s’est parfaitement intégré au milieu de terrain United et a revitalisé l’équipe depuis son déménagement en janvier, aidant même Odion Igahlo à figurer sur la feuille de match.

Mais ils font face à une équipe de City qui a été implacable et a remporté ses cinq derniers matches dans toutes les compétitions, y compris une victoire dominante sur le Real Madrid en Ligue des champions.

Alors, comment les deux parties devraient-elles s’aligner pour ce choc monumental du derby? Faites défiler vers le bas pour voir comment les deux équipes pourraient et devraient s’aligner.

OLE GUNNAR SOLSKJAER RECORD CONTRE «THE BIG SIX»

Le Norvégien savoure les plus gros matchs

Joué – 15

Gagnés – 8

Perdu – 4

Dessiné – 4

Pourcentage de victoires – 53%

Nouvelles de l’équipe de Manchester United

Aaron Wan-Bissaka et Daniel James ont raté la victoire de la FA Cup contre Derby County jeudi soir, mais seront de retour à temps pour la visite de City. Cependant, le capitaine Harry Maguire est «touch and go».

Maguire a subi une blessure à la cheville à l’entraînement et sera testé samedi selon Solskjaer.

“C’est tactile et c’est parti [with Maguire] parce qu’il a roulé sa cheville et il s’est tordu la cheville, mais j’espère qu’il se rétablira rapidement.

“Je n’allais pas le reposer aujourd’hui, donc je ne lui ai pas donné de congé pour l’anniversaire! Mais j’espère qu’il sera en forme. “

Pogba devrait reprendre l’entraînement complet la semaine prochaine, mais Marcus Rashford n’est toujours pas disponible.

Manchester United pourrait se passer de Harry Maguire

Nouvelles de l’équipe de Manchester City

Kevin De Bruyne s’est blessé au dos lors de la finale de la Coupe Carabao et a raté la victoire 1-0 contre Sheffield mercredi mercredi, Pep Guardiola admettant qu’il n’était pas sûr que son homme vedette joue dimanche.

Aymeric Laporte est définitivement absent pour City après avoir boité contre le Real Madrid, l’international français devant être absent pendant trois semaines.

Leroy Sane a joué 57 minutes dans un match à huis clos contre Arsenal, mais cette semaine viendra trop tôt.

Danny Murphy pense que l’impact de Bruno Fernandes à Man United pourrait ouvrir la voie à la sortie de Paul Pogba

À quoi devraient ressembler Manchester United et Manchester City

Garder Fernandes en forme d’ici la fin de la saison sera crucial pour United, l’international portugais étant le fer de lance de chaque attaque de United devant un solide milieu de terrain trois.

Luke Shaw revient sur le type de forme qui lui a valu un transfert de 30 millions de livres sterling vers United et, comme avec Wan-Bissaka de l’autre côté, le duo offre la largeur nécessaire à l’épanouissement de cette équipe United.

L’absence de De Bruyne frappera durement City, mais la démonstration de Phil Foden contre Aston Villa dimanche dernier présente à Guardiola une alternative plus que capable.

Le jeune devrait avoir la tête devant Riyad Mahrez qui a tendance à patauger dans les grands matchs.

Rodri et Phil Foden célèbrent avec la Coupe de la Ligue

Voici comment nous pensons que les deux équipes devraient s’aligner pour le derby de Manchester dimanche

