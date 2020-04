Patrick Beverley n’a pas de commutateur d’arrêt, même (surtout?) Dans les jeux vidéo

Une fois que vous avez dépassé le fait qu’il ne peut pas remplacer le basket-ball réel, le tournoi des joueurs NBA 2K n’est pas si mal. Il y a des occasions de lire dans les pensées des joueurs sur leurs pairs (“Ils trébuchent sur le tir de Bron ici”, a déclaré Trae Young) et des moments où leurs personnalités brillent. Dans un paysage sportif aride, Devin Booker exécutant des décors de ballon virtuels pour Luka Doncic est considéré comme un divertissement.

En revanche, les quarts de finale de quatre heures de jeudi ont parfois traîné. Il y a eu un tronçon qui est passé d’un gameplay silencieux à une interview avec le rappeur canadien Nav à un clip vidéo de Larry Nance nous apprenant comment faire des fentes.

Les quarts de finale de jeudi ont vu des affrontements compétitifs, une amélioration du gameplay et, heureusement, une victoire de Patrick Beverley. Voici quatre plats à emporter:

Branchez-vous sur Patrick Beverley

En entrant dans la nuit, je me suis demandé s’il pouvait y avoir des parallèles stylistiques entre le 2K et la vraie vie. La sélection de coups virtuels d’un joueur révélerait-elle un fondement philosophique au jeu réel de ce joueur? Les joueurs les plus disciplinés et méthodiques de la NBA auraient-ils une approche similaire en 2K? Trae Young bombarderait-il des 3 profonds avec un abandon téméraire? André Drummond demanderait-il le ballon dans le poteau bas? Pour la plupart, la réponse semble être non. Sauf pour Patrick Beverley.

Drummond, son adversaire en quart de finale, a dit le mieux: “Cet homme froid à la défense dans la vie réelle et dans le jeu vidéo.”

Le meneur des Clippers joue 2K à peu près exactement comme vous vous y attendez. La défense était clinique et le discours de poubelle coulait (“Vous pouvez avoir le ballon, je veux jouer la défense”). Les citations de son interview d’après-match avec l’hôte du tournoi Ronnie 2K auraient facilement pu être tirées après une victoire de la finale de la conférence âprement disputée. À propos de Drummond, il a déclaré: «Je pense qu’il a été secoué. J’ai commencé à jouer un peu vite. Tu me connais, je ferai tout ce que je peux pour gagner. “

Comparé aux autres joueurs, l’énergie de Beverley était hors des charts. En plus de remporter la victoire et de passer à la demi-finale, Beverley a apporté une joie et un divertissement bien mérités à l’ardoise de jeudi soir. Son match de samedi contre Ayton, qui avait une solide performance contre Young, pourrait être le match du tournoi.

Enregistrement en quarantaine

La plupart du temps, la conversation était clairsemée tout au long des quarts de finale jeudi – à certains moments, vous pouviez en fait entendre le cliquetis analogique – mais les joueurs ont partagé ce qu’ils faisaient pour passer le temps et rester en forme pendant la quarantaine. Bien que les réponses ne soient pas nécessairement surprenantes, elles ont offert une fenêtre sur la façon dont les joueurs et les équipes de la NBA gèrent à l’ère de la distanciation sociale.

L’échange le plus révélateur a eu lieu entre Montrezl Harrell et Derrick Jones Jr.Harrell a déclaré que les Clippers envoyaient un vélo d’exercice chez lui la semaine prochaine afin qu’il puisse suivre son cardio et qu’il travaillait avec un entraîneur de force sur Zoom. Jones, qui a passé son temps à jouer 2K, à soulever des poids et à faire du vélo, a déclaré que le Heat avait également eu des réunions et des séances d’entraînement Zoom. Rui Hachimura a entamé une conversation similaire avec Devin Booker, qui a dit qu’il s’entraînait au début, mais que son entraîneur ne pouvait plus venir travailler avec lui, alors il vient d’être «posté». (Désolé, fans des Suns.) Deandre Ayton a profité de la chaleur à Phoenix et a levé des poids dans son garage; Trae Young a un tapis roulant et, bien sûr, une routine complexe de chaussette-basket pour garder son pull en pleine forme. Patrick Beverley a déclaré qu’il n’avait «aucun interrupteur d’arrêt» et qu’il s’entraînait comme un «homme fou».

Ces gars-là sont des athlètes professionnels, donc ce n’est pas vraiment un choc qu’ils trouvent des moyens de s’entraîner et de rester en forme. Mais les détails – les entraînements sur Zoom, les équipes envoyant des vélos d’exercice – éclairent les mesures que les équipes prennent pour garder leurs équipes prêtes à chaque fois que la NBA, espérons-le, revient.

Soyez comme Luka

Luka Doncic ne participe pas au tournoi 2K, mais sa présence s’est fait sentir jeudi. Booker et Jones ont choisi de jouer avec Dallas pour leur match de quart de finale. (Avant le tournoi, chaque joueur a fait une liste de huit équipes, et ils sélectionnent une équipe de cette liste pour chaque match; le hic, c’est qu’ils ne peuvent jouer avec chaque équipe qu’une seule fois.) Les joueurs ont semblé graviter vers les Lakers, les Clippers, et Bucks, ce qui est logique – ce sont trois des meilleurs alignements de stars du jeu. Mais les Mavs ont également été un choix populaire, probablement à cause de leur superstar de 21 ans.

Booker en particulier semblait ravi de jouer le rôle de Luka, qui aurait pu être son coéquipier si les Suns l’avaient pris avec le premier choix au repêchage de 2018. La première mi-temps entre Hachimura (jouant avec les Clippers) et Booker a été une affaire de va-et-vient, les deux infractions ayant du mal à démarrer. Au troisième trimestre, Booker a écarté Doncic du ballon (c’est une phrase ridicule à taper – s’il vous plaît, restez avec moi, le basket me manque), mis en place une paire d’écrans off-ball et abattu un 3.

“Je te vois, Carlisle!” Booker a suivi le même scénario pour le reste du troisième trimestre et a ouvert une avance décisive qui se révélera décisive. Il semble que les joueurs de la NBA aiment 2K pour plusieurs des mêmes raisons que les fans: ils aiment se faire passer pour leurs joueurs préférés.

Nous avons enfin eu la bataille de L.A.

Dès que les Clippers ont signé Kawhi Leonard et acquis Paul George à Oklahoma City l’été dernier, Los Angeles est devenue la capitale de la NBA. Les trois premiers affrontements en saison régulière entre LeBron James et Anthony Davis et Kawhi et PG ont été parmi les meilleurs matchs de la saison, et tout le monde attendait avec impatience la toute première série éliminatoire L.A. vs L.A. Jeudi soir, nous l’avons enfin compris.

À part l’extrême déception d’avoir eu lieu sur les serveurs Playstation plutôt que dans Staples Center, le jeu était plutôt bon! Trae Young contrôlait les Lakers contre Deandre Ayton en tant que Clippers. Ma partie préférée du match s’est produite lors de la première possession, lorsque Young a placé sa défense dans une zone de 2-3. Si seulement il y avait un hôte pour que les joueurs s’ouvrent sur leur prise de décision – je suis très curieux de connaître le processus de réflexion là-bas. En tout cas, ça n’a pas marché. Ayton a pris une avance de 22-13 au premier quart qui se révélerait insurmontable, même si Young a égalisé à la fin du quatrième. (Entre cela et la décision de Booker de retirer Doncic du ballon, ce fut une bonne nuit pour les entraîneurs en fauteuil roulant 2K.) Nous espérons qu’à un moment donné, nous aurons une bataille compétitive similaire pour L.A.dans la vie réelle.