Patrick Ewing devient honnêtement honnête à propos de James Dolan, Knicks

Patrick Ewing devient honnêtement honnête à propos de James Dolan, Knicks

Patrick Ewing a été brutalement honnête avec James Dolan et les New York Knicks récemment.

Dolan et l’ancienne légende des Knicks, Charles Oakley, ont connu un désaccord il y a plusieurs années. Le problème n’a jamais été résolu. Cette semaine, Ewing a pesé sur la question lors d’une récente interview.

“Quoi qu’il se passe avec lui et M. Dolan, comme je l’ai déjà dit, c’est quelque chose qui doit cesser”, a déclaré Ewing. «C’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué. Il fait partie de l’histoire des Knicks. Lui et M. Dolan doivent entrer dans une pièce quelque part et comprendre cela. »

Ewing est actuellement l’entraîneur-chef de Georgetown. Il a apparemment maintenu une relation positive avec Dolan et ses anciens coéquipiers.

«Charles Oakley était l’un de mes meilleurs coéquipiers. C’était un exécuteur. J’ai aimé jouer avec lui », a déclaré Ewing.

«Je n’ai que du respect pour lui. C’est tout ce que je veux dire à ce sujet. “

Dolan suivra-t-il finalement les conseils d’Ewing? Le temps nous le dira.

En relation: Cam Newton a des mots durs pour les panthères de la Caroline