Patrick Mahomes, Comeback God, a changé la question déterminante de la NFL

Nous avons grandi pour croire que les retours sont des douves, que si vous jetez quelqu’un dans un trou profond, la seule façon dont il peut sortir est un miracle qui le laisse battu et meurtri. Puis est arrivé Patrick Mahomes, qui est jeté dans des trous profonds et hausse les épaules. Il est construit spécifiquement pour échapper à ces situations difficiles.

Cela est devenu clair dimanche sur un troisième et un 15 dans le quatrième quart du Super Bowl LIV, les Chiefs étant derrière les 49ers 20-10. En général, les quarts-arrière reculent de trois, cinq ou sept pas avant de lancer une passe. Sur ce jeu, Mahomes en prend 12, le plaçant 14 yards derrière la ligne de mêlée et 29 yards derrière la ligne pour gagner.

Pourquoi dérive-t-il si loin en arrière? Parce que la ruée vers les passes de San Francisco l’a poursuivi toute la nuit, le forçant régulièrement à effectuer des lancers plus rapidement qu’il ne le souhaiterait. Et cette pièce – “Wasp”, comme l’expliquait l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid à Peter King de NBC – est conçue pour que Mahomes lance une balle profonde sur Tyreek Hill dans une couverture individuelle avec une sécurité. La seule question est de savoir si Mahomes aura suffisamment de temps et d’espace pour retirer le ballon. Donc, Mahomes prend une baisse de 12 étapes, ce qui pourrait être un problème pour les quarts-arrière armés de nouilles d’Amérique. Ce n’est pas un pour Mahomes. Son laissez-passer parcourt 57 mètres dans les airs, depuis son emplacement tout près des Everglades jusqu’à une colline grande ouverte se dirigeant vers Miami Beach.

Ce sont les mathématiques de Patrick Mahomes. Au troisième et au 15, vous devez reculer de 15 mètres pour avoir le temps de lancer la balle 60. Tous les autres quarts de la NFL auraient désespérément besoin de la passer vers les bâtons dans cette situation, et les défenses ont appris à garder cette zone du champ pour éviter les premiers chutes. Cela rend simplement plus facile pour Mahomes de lancer le ballon sur eux.

Dans ces séries éliminatoires, des équipes autres que les Chiefs ont obtenu une fiche de 3 sur 16 dans des situations de troisième et de 15 verges ou plus. Sur les trois conversions du premier essai, une seule a réussi un lancer légitime devant les bâtons – une passe de 26 verges de Lamar Jackson à Seth Roberts. Les deux autres étaient une ruée vers Russell Wilson et un bilan de Deshaun Watson pour Duke Johnson. Sur les lancers de Wilson et Watson, l’idée n’était pas de battre la défense en profondeur, mais plutôt d’espérer que quelqu’un pourrait casser un tacle et faire une course folle vers le marqueur.

Dans ces types de bas et de distances, Mahomes est dans une ligue à lui. Les quarts non-Mahomes de la NFL se sont combinés pour sept passes de touché et 15 interceptions sur des tiers et 15 ou plus au cours de la saison régulière. Mahomes, quant à lui, a eu trois touchés, aucune interception et une note de 156,3 passants. (La note la plus élevée possible est de 158,3.) Voici un clip de septembre dans lequel le diffuseur de CBS Tony Romo dit que les Chiefs devraient essayer de ramasser 5 à 7 mètres contre les Raiders pour entrer dans la fourchette de buts sur un tiers et 20. Au lieu de cela, Mahomes tire un missile de 42 verges sur le récepteur recrue Mecole Hardman dans la zone des buts. Avec Mahomes sur le terrain, les Chiefs ont récolté cinq premiers downs en 17 jeux dans lesquels ils devaient gagner au moins 15 yards au troisième down cette saison, un taux de 29,4%. Le reste de la NFL a récolté 57 premiers essais sur 626 de ces jeux, soit 9,1%.

La capacité de Mahomes à décrocher des premiers essais exceptionnellement improbables reflète sa capacité à rallier son équipe à des victoires exceptionnellement improbables. Les Chiefs ont disputé trois matchs en séries éliminatoires et ont traîné tous les trois d’au moins 10 points. Comme vous l’avez probablement entendu, ils ont remporté le Super Bowl, devenant la première équipe avec trois retours à deux chiffres dans la même série éliminatoire. Et ils n’ont pas seulement gagné chaque match – ils ont gagné chaque match à deux chiffres. Les Chiefs sont la première équipe à avoir remporté trois matchs consécutifs au cours desquels ils ont traîné par au moins 10 et ont ensuite gagné par au moins 10 en saison régulière ou en séries éliminatoires. Le retour le plus spectaculaire est survenu lors du tour de division contre les Texans. Les Chiefs tiraient de l’arrière 24-0 au deuxième quart, menaient 28-24 à la mi-temps et gagnaient 51-31.

Le quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes, avait une fiche de 5-0 lors de la fuite à deux chiffres cette saison, dont 3-0 en séries éliminatoires. Il est le premier QB de l’histoire de la NFL à mener trois retours à deux chiffres en une seule saison.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 3 février 2020

C’est ce que fait Mahomes. S’il a besoin de 15 yards pour ramasser un premier down, il jette le ballon 60. S’il a besoin de 25 points pour effectuer un retour, il accroche 51. Plus le trou est profond, plus il lui semble facile de sortir.

Mahomes a 24 ans. À sa première saison en tant que partant, il a réussi plus de 5 000 verges et 50 touchés et a été nommé joueur par excellence de la ligue. À sa deuxième saison en tant que partant, il a remporté le Super Bowl et a été nommé MVP du Super Bowl. Son arc de carrière est déjà dans les nuages. Au cours des deux dernières décennies, la question déterminante dans la NFL a été de savoir comment d’autres franchises peuvent suivre Bill Belichick, Tom Brady et une organisation Patriots qui obtient de petits avantages mieux que quiconque dans l’histoire du football. Après le Super Bowl LIV, la question a changé. Comment d’autres franchises peuvent-elles arrêter un quart-arrière qui rend les retours massifs et historiques incroyablement faciles?

Les retours de Mahomes ont parfois lieu dans une seule pièce. Mon Mahoment préféré de 2019 est ce laissez-passer de 27 verges pour Byron Pringle. Bien sûr, il vient sur un troisième et -18:

Les chefs doivent avancer jusqu’à la ligne des 10 mètres d’Indianapolis pour ramasser un premier essai. Mahomes prend le snap, mélange dans la poche, puis se retourne et court en arrière après le 45. Il n’y a pas de données précises à ce sujet, mais je dois penser les chances de succès sur un jeu dans lequel vous êtes à 35 mètres derrière le ligne à gagner et courir dans la mauvaise direction sont extrêmement faibles.

Cela se termine par un touché. Et les chefs n’auraient probablement pas marqué sans cette ruée. Les points NextGen de la NFL révèlent que les récepteurs de Kansas City étaient bien défendus avant la course de Mahomes. Lorsqu’il s’est déplacé, la défense des Colts s’est ajustée, en supposant qu’il lancerait le ballon vers la droite ou franchirait la ligne de mêlée. Au lieu de cela, il utilise son Mahomentum pour tendre une corde de 30 mètres à Pringle avant que la défense ait la possibilité de se remettre en place.

Les retours de Mahomes n’ont parfois pas lieu du tout sur le terrain. À un moment donné du Super Bowl de dimanche, avez-vous pensé à la façon dont il s’est luxé le genou lors de la semaine 7 de cette saison? C’est vrai. Sa rotule a été déplacée et des caméras de télévision ont surpris un membre du personnel des Chiefs qui l’a remis en place. Quand j’ai vu cela se produire en direct, j’ai été horrifié. Je m’attendais à ce qu’il rate le reste de l’année.

Il n’a raté que deux matchs. Ian Rapoport du NFL Network a rapporté que la récupération rapide de Mahomes était due à l’anatomie inhabituelle de son genou, que Rapoport a décrit comme «naturellement lâche» et similaire à ce que la plupart des gens qualifieraient de double articulation. Mahomes a lancé pour 446 verges avec trois touchés à son retour et a déclaré que le congé lui avait en fait aidé à récupérer d’une blessure persistante à la cheville. Peux-tu imaginer? Votre rotule se détache et vous pensez: «Hé, cela m’aidera à long terme.» Et c’est ce qui s’est passé!

Mahomes n’a pas semblé dérangé par ses blessures pendant les séries éliminatoires. En fait, il avait l’air plus mobile que jamais. Il s’est précipité pour 53 verges dans chacun des deux premiers matchs éliminatoires des Chiefs – son sommet en carrière est de 59 – et aurait eu 44 dans le Super Bowl avant que les genoux de dernière seconde ne le ramènent à 29. (Ce fut une grosse affaire dans le communauté de jeu.) Il a eu une paire de touchés pour les éliminatoires, y compris ce jeu dans le match pour le titre de l’AFC dans lequel il a secoué une paire de Titans dans le champ arrière, a effectué un virage à droite serré, sur la pointe des pieds sur la ligne de touche et a propulsé les défenseurs pour entrer dans la zone de fin. La rotule de ce type est tombée en octobre.

La seule fois où un retour des Mahomes a échoué a été le match de championnat de l’AFC en janvier 2019. Mahomes et les Chiefs ont pris du retard sur les Patriots 14-0 et traîné 17-7 au début du quatrième trimestre. Puis Mahomes est parti, Kansas City marquant 24 points au quatrième pour forcer les prolongations. À ce stade, Mahomes était imparable. Les Chiefs n’ont fait face qu’à un tiers de retard dans tout le quart, atteignant la zone des buts trois fois et conduisant frénétiquement pour un but égalisateur. Les Chiefs ont réussi quatre jeux qui ont permis de gagner plus de 20 verges et ont attiré deux drapeaux d’interférence de passe. Ils auraient gagné en matière de réglementation si Dee Ford n’avait pas pris de retard sur ce qui aurait dû être l’interception décisive.

Si Mahomes aurait touché le ballon en prolongation, les Chiefs auraient marqué. Cela ressemble moins à une hypothèse qu’à une réalité. Au lieu de cela, les Patriots ont remporté le tirage au sort, essuyé la défense de Kansas City sur le terrain lors d’un touché de 13 matchs et ont ensuite battu les Rams dans le Super Bowl.

Aussi sauvage que cela soit, Mahomes est un joueur de 24 ans avec un MVP et une victoire au Super Bowl, ce n’est pas aussi sauvage que de considérer qu’il aurait probablement dû gagner deux Super Bowls. La seule réponse de la NFL pour Mahomes jusqu’à présent a été un sacré tirage au sort.

Mahomes n’est pas imparable. San Francisco a bien réussi à le contenir pendant trois quarts et demi dimanche. Avec un rush de passe puissant et un son secondaire, les Niners ont prouvé qu’il était possible de limiter sa magie. Ils ont pourchassé Mahomes pendant 50 minutes et ont récupéré deux de ses passes. Mais même les forts se fatiguent.

Au cours de sa brève période en tant que starter de la NFL, Mahomes a accumulé de nombreux faits saillants qui le montrent chassé des poches avant de fouetter les passes avec précision vers des récepteurs bien couverts. Les faits saillants de la fin du Super Bowl ne ressemblent pas à ça. Après que les Niners aient donné à Mahomes un air mortel, il les a battus en les jetant des poches propres aux cibles ouvertes. Nick Bosa est génial, mais sur les troisièmes et 15ièmes pivots, Mahomes savait qu’un Bosa gazé ne pouvait pas atteindre 15 mètres dans le champ arrière avant que Hill ne batte une sécurité gazeuse de San Francisco. Mahomes est allé si profondément dans le trou qu’il est sorti de l’autre côté.

Il ne s’agit pas de savoir si vous pouvez arrêter Mahomes. Vous pouvez le forcer dans un tiers et long, ou le coller avec un déficit à deux chiffres, ou le poursuivre 20 mètres dans le champ arrière. Mais vous ne faites que creuser des trous dont il est déjà sorti.

Le Super Bowl de dimanche semblait être un aperçu de la prochaine décennie de la NFL. Avec Mahomes dans le mix, aucune piste ne se sentira jamais en sécurité, et aucun down-and-distance ne sera jamais intimidant. Mahomes est entré dans une ligue où les retours semblent être des coups. Deux ans plus tard, ces retours semblent déjà attendus.