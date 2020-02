Patrick Mahomes est prêt à devenir propriétaire de l’AFC pendant des années

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont célébré leur victoire au Super Bowl avec un défilé mercredi qui avait toutes les vibrations du parti que vous attendez si vous n’aviez pas remporté un championnat en 50 ans.

Il a même eu une poursuite policière, ce qui était un peu fou.

Mais voici le problème – cela pourrait être quelque chose que nous voyons beaucoup pendant des années à venir – Mahomes sur des chars de parade saluant des foules de fans des Chiefs adorateurs.

Parce que ce gamin semble être prêt à être le prochain Tom Brady.

Mahomes et Brady avaient tous les deux 24 ans lorsqu’ils ont remporté leurs premiers Super Bowls.

Comme Brady, Mahomes bénéficiera probablement de jouer dans une division assez bla pour les années à venir. Les Oakland Raiders, Denver Broncos et Los Angeles Chargers pourraient ne pas être aussi mauvais que les Buffalo Bills, Miami Dolphins et New York Jets pendant Brady, mais ces franchises AFC West ne font pas vraiment peur aux adversaires ces derniers temps. .

À l’heure actuelle, Mahomes est clairement le meilleur quart-arrière de la ligue et le restera pendant encore un certain temps. Cette vidéo micro du QB avant le TD victorieux de dimanche est une preuve supplémentaire de la qualité de leader qu’il est pour cette équipe.

Lamar Jackson a connu une année phénoménale en tant que MVP de la ligue la saison dernière et devrait jouer le Peyton Manning à Brady de Mahomes pour les années à venir, mais pour le moment – et dans un avenir prévisible – l’AFC semble être la conférence de Mahomes.

Les Chiefs seront les favoris pour remporter l’AFC l’an prochain et pour répéter en tant que champions du Super Bowl. L’expérience qu’ils ont acquise dimanche en revenant au cours des 7 dernières minutes du match pour gagner ne fera qu’aider ce groupe.

Maintenant, Andy Reid n’a plus à entendre parler de ne pas gagner le Super Bowl. Après 21 ans, il a son trophée Lombardi et cela ne devrait libérer que «Big Red» pour devenir un entraîneur plus performant, d’autant plus que Mahomes dirigera son attaque pour les années à venir.

Kansas City devrait être la prochaine dynastie de la NFL. Je sais que nous ne sommes qu’à quelques jours de leur première victoire au Super Bowl en 50 ans, mais tout commence avec Mahomes, qui ne fera que s’améliorer, ce qui est fou.

Maintenant, la poursuite de Mahomes commence, et on a l’impression que son côté compétitif va vraiment adorer aller après un autre anneau, puis un autre anneau après cela, et probablement beaucoup plus après.

Il n’aura même pas atteint son apogée pendant quelques années de plus et il ne devrait pas vraiment être ralenti par quiconque dans l’AFC pendant cette période.

Patrick Mahomes a tout ce qu’il faut pour être le prochain QB légendaire et cela devrait être amusant pour nous tous.

Eh bien, pas quand il joue avec les équipes pour lesquelles nous aspirons.

Parce que ça va devenir moche pour nous.

La date limite des échanges NBA est aujourd’hui, voici 1 échange qui ferait de chaque candidat au titre le favori.

LeBron James et les Lakers ajoutant que Derrick Rose est une décision qui pourrait contribuer grandement à déterminer qui remportera le titre NBA cette année. La date limite d’échange de la ligue est aujourd’hui à 15 heures. ET. Jetez un œil à tous les autres mouvements qui, selon nous, devraient se produire.

Coups rapides: Kittle sera de retour… Moment spécial de Kelce avec son père… Règles XFL… Et bien plus!

– George Kittle était très bien placé pour le Super Bowl et avait une excellente ligne vers la fin sur la façon dont il sera de retour dans ce jeu un peu plus tard.

– Travis Kelce a eu un moment formidable avec son père après le Super Bowl.

– La XFL commence ce week-end alors voici quelques bonnes informations sur la façon dont les règles seront différentes de la NFL.

– L’UFC 247 est ce week-end, ce qui est important car Jon Jones se bat dans le main event. Découvrez qui d’autre se battra sur cette carte amusante à Houston.

