Patrick Mahomes et Andy Reid sont un match fait dans le paradis du football

Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Patrick Mahomes – et il y en a beaucoup – est que dimanche n’a pas été un miracle. Lorsque Mahomes est sur le terrain de football, il est possible que le prochain jeu soit le meilleur jeu que vous ayez jamais vu. Pourtant, son éclat – les passes tremblantes du stade, les changements d’époque – semble inévitable. Les Chiefs sont devenus la première équipe à effacer trois déficits à deux chiffres en trois matchs éliminatoires, et Mahomes est devenu le premier quart-arrière à faire en sorte que cela devienne une routine. Les joueurs des chefs ont parlé de ce que Mahomes leur a dit dimanche, à leur heure la plus sombre: la réponse n’était rien. Parce que personne n’était particulièrement nerveux. Ce n’est pas de la fabrication de mythes; c’est du bon sens.

Ce n’est pas par hasard que les Chiefs ont battu les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl via un retour au quatrième trimestre: ils ont le meilleur passeur du sport, l’un des meilleurs joueurs au monde et l’équipe la plus rapide du football. Ils sont conçus pour marquer rapidement. Ils sont construits pour vous faire vous demander ce qui vient de se passer. Ils sont conçus pour prendre les joueurs qui sont à sept minutes de lever un trophée Lombardi et leur livrer la pire nuit de leur vie professionnelle. “Nous n’attendions que notre temps”, a déclaré le défenseur de Kansas City, Anthony Sherman. «Nous avons baissé de 24 ans, et cela ne nous a pas dérangés. Nous étions 10 il y a deux semaines, et cela ne nous a pas dérangés. Nous avons encore baissé de 10 ce soir, et nous venons de trouver un moyen de le mettre ensemble. ”

Le grand receveur Sammy Watkins a déclaré qu’il ne se sent jamais déprimé. Cela aide à croire – les Chiefs l’ont fait – mais cela aide aussi d’avoir Mahomes, qui à 24 ans est devenu le troisième plus jeune joueur par excellence du Super Bowl de l’histoire de la ligue. Mahomes est l’élite du football sans erreur. Il a fait des erreurs dimanche, et cela n’a toujours pas d’importance. Rien ne fait habituellement sauf son talent.

Les Chiefs ont remporté leur premier Super Bowl depuis 1970 avec un triomphe de 31-20, un score ridicule étant donné que San Francisco semblait aux commandes pendant environ 52 minutes avant, eh bien, c’est arrivé. Les huit dernières minutes de ce jeu changeront l’héritage et des régions entières. Les bébés auront des noms différents à cause de ces huit dernières minutes.

La vie n’est pas juste. Vous le saviez probablement déjà, mais si vous aviez besoin d’un rappel, voici les Niners, avec un excellent plan de match, un front défensif féroce et une sacrée performance contre le meilleur passeur de football pour une énorme partie du plus grand match de leurs vies. Et rien de tout cela n’avait d’importance, car ils n’avaient pas de Mahomes. C’est un joueur de football avec un coup de poing comme Deontay Wilder – les premiers tours n’ont jamais d’importance. Personne ne peut regarder la marge d’erreur et rire comme Mahomes. Sept minutes pour aller, en baisse de 10 dans le Super Bowl, troisième et -15. L’extraordinaire semble normal. Et donc, le truc normal a commencé: un coup de 44 verges à Tyreek Hill et un touché une minute plus tard. Un drive de 65 verges sur la possession suivante qui a abouti à un touché avec 2:44 à gauche. Les Chiefs ont remporté le Super Bowl.

Parmi ceux dont la fortune a augmenté et diminué dans les huit dernières minutes, on compte Andy Reid, longtemps considéré comme un génie offensif qui n’a pas pu atteindre la terre promise, mais qui y est arrivé en une rafale frénétique d’attaque par une fraîche nuit de Miami. Ce groupe comprend également Kyle Shanahan, un gourou offensif de 40 ans qui se voit maintenant cruellement attribuer le rôle de Reid d’être un cerveau de football avec des échecs notables en séries éliminatoires. Selon ESPN, Shanahan a maintenant été le meneur de jeu dans les deux plus grands effondrements statistiques du Super Bowl par probabilité de victoire, en tant qu’entraîneur-chef des 49ers et coordinateur de l’offensive des Falcons lors de la catastrophe d’Atlanta 28-3 contre les Patriots. Le poids d’un jeu n’est pas juste, mais encore une fois, la vie n’est pas juste.

Il est vrai que Reid avait tendance à perdre de gros matchs. Il a perdu trois matchs de championnat NFC consécutifs au début des années 2000; il en a finalement gagné un après la saison 2004 puis a perdu au Super Bowl. Il a perdu le match pour le titre de l’AFC l’an dernier en prolongation. Il avait des problèmes bien documentés avec les délais d’attente et la gestion de l’horloge. Il était bon dans pratiquement tout ce qu’un entraîneur de football doit être bon, sauf pour une poignée de choses qui peuvent vous coûter des titres. Pour tout son génie, il a eu des débâcles inopportunes.

Mahomes a résolu les problèmes de Reid simplement en étant lui-même. Reid a aidé à cela en ouvrant les gars en bas du terrain au deuxième meilleur taux de football. Mahomes l’a fait fonctionner en les frappant. Il y a un univers dans lequel ces deux-là ne se sont jamais connectés, et les deux vont bien. Reid serait toujours un bon entraîneur avec Alex Smith, mais pas un vainqueur du Super Bowl. Mahomes serait toujours un jeune quart-arrière d’élite avec n’importe quel entraîneur, mais n’aurait pas certains des meilleurs plans au monde à sa disposition. Un entraîneur sans idées aurait pu repérer Mahomes en 2017 et, malgré ses talents, le QB aurait pu être à la maison à regarder le Super Bowl dimanche depuis son canapé.

Nous vivons dans l’univers dans lequel Reid et Mahomes se sont connectés, cependant, et ils forment la combinaison entraîneur-chef qui pourrait définir la prochaine décennie de la NFL, succédant à un jumelage Bill Belichick-Tom Brady qui pourrait être fait d’ici 2021 ou environ. Reid a flotté dans l’univers du football avec des faiblesses petites mais flagrantes jusqu’à ce qu’il trouve un quart-arrière qui n’a pas d’importance ces petites faiblesses. Reid a élaboré des plans qui ont permis à Mahomes de compléter certaines des plus belles passes du sport. Ils se complètent. C’est ce qui se rapproche le plus d’une histoire d’amour de football. Tous les entraîneurs de la NFL recherchent leur Patrick Mahomes, et seuls quelques chanceux le trouvent.

Il y a quelque chose de beau dans tout ça. Un jour, Sisiphyus termine sa poussée et ses problèmes sont terminés. Un jour, Charlie Brown donne un coup de pied au football. Un jour, tout ce qui vous retenait avant ne le fait plus. Reid et Mahomes sont champions du Super Bowl. «Il est l’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Je ne pense pas qu’il avait besoin du trophée Lombardi pour le prouver », a déclaré Mahomes à propos de Reid dimanche soir. Cela n’a plus d’importance maintenant. Il en a un.

Mahomes est la raison pour laquelle les Chiefs ont gagné dimanche, mais les Chiefs sont plus que de simples Mahomes. Le directeur général Brett Veach connaissait le type d’équipe qu’il devait réunir pour y arriver: un groupe si rapide que quatre des cinq récepteurs larges de Kansas City peuvent exécuter un tiret de moins de 4,5 secondes sur 40 verges. Veach m’a dit que certains quarts-arrière n’utilisaient peut-être pas de speedsters spéciaux comme Hill ou Mecole Hardman, mais que Mahomes pouvait les rattraper. Mahomes est le non. 1 raison pour laquelle les Chiefs sont au sommet de la montagne, mais Reid et Veach ont mis sur pied une liste digne d’un vainqueur du Super Bowl.

Mahomes était, après tout, ce talentueux la saison dernière, et l’alignement des chefs avait également Travis Kelce et Hill. Et ils ont encore perdu contre les Patriots à domicile dans le match pour le titre de l’AFC. Le front office a amélioré la défense en signant Tyrann Mathieu en mars et en échangeant Frank Clark en avril. Cela a amené le coordinateur défensif Steve Spagnuolo. Lorsque vous avez l’un des meilleurs jeunes quart-arrière de l’histoire, vous n’avez qu’à faire quelques mouvements pour capitaliser. Kansas City devrait être applaudie pour avoir créé un plan pour les futures équipes avec de jeunes passants d’élite – bien qu’il soit difficile d’imaginer quiconque se présente comme un passeur d’élite à un âge aussi jeune que Mahomes.

La victoire des Chiefs était également une victoire du schéma. Cette semaine, l’entraîneur des receveurs de Kansas City, Greg Lewis, a plaisanté en disant que Reid regardait un film collégial de 1910. Je n’ai pris cela au sérieux que dimanche soir, lorsque le coordinateur offensif Eric Bieniemy a déclaré qu’un jeu de la ligne de but des Chiefs avait été emprunté au Rose Bowl de 1948 entre Michigan et USC. Reid a vraiment un bel esprit.

Mais ce jeu concernera toujours Mahomes. J’ai pensé un peu à une conversation que j’ai eu l’année dernière avec le père de Mahomes, Pat Sr. Il m’a dit que lorsque son fils avait 10 ans, il ne pouvait plus lancer la balle dans la grande cour arrière de la famille. Ils ont dû trouver un parc local, puis un plus grand encore une fois que Mahomes a pu le détruire. Essentiellement, rien ne pouvait contenir Mahomes. Il pourrait simplement conquérir le monde. Enfer, j’ai vu Rasheed Wallace se promener, et Mahomes s’est assuré que ce n’était même pas la chose la plus cool que je voyais de la journée. Petits miracles partout.

Il y a beaucoup d’histoires dans les sports sur la magie, sur des choses que nous ne pouvons pas mesurer. Albert Einstein a déclaré que la plus belle chose que nous puissions vivre est la mystérieuse. Vous pouvez trouver ces histoires dans de nombreux endroits, mais pas dans ce Super Bowl. Il n’y avait ni magie ni mystère à trouver; tout était à sa place. Le quart-arrière qui a déverrouillé un entraîneur et vice versa. Ils ont donné un Super Bowl à une ville qui en attendait 50 ans. “Vous savez que tout est possible”, a déclaré l’attaquant offensif des Chiefs, Mitchell Schwartz. “Parce qu’il n’y a rien qu’il n’ait fait sur un terrain de football.” Eh bien, maintenant il n’y en a pas.

