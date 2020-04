Patrick Mahomes et Mecole Hardman débattent du football Texas-Georgia HS

En ce qui concerne le football au secondaire, la plupart associent le Texas, la Californie et la Floride en tant que foyers de talents de la nation. Particulièrement dans la culture populaire, le football au Texas est considéré comme le moteur de communautés entières.

Par exemple, les gens s’en soucient trop.

Mais la Géorgie n’est pas en reste non plus en tant qu’État producteur de talents de la NFL. Cela vient de quelqu’un dont le lycée de Géorgie a joué contre Eric Berry et Cam Newton pendant des semaines consécutives (cela ne s’est pas bien passé). Mais le football de la Géorgie mieux que le Texas?

Les coéquipiers des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes et Mecole Hardman, n’étaient pas prêts à se mettre d’accord sur la question.

Le débat a commencé lorsque Hardman – qui est allé à Elbert County High School (Ga.) – s’est opposé à Mike Evans disant que le football au Texas était le meilleur.

Dez Bryant, originaire du Texas lui-même, s’est rangé du côté d’Evans.

Mais Hardman ne reculerait pas sur sa prétention, affirmant qu’une équipe All-Star de Géorgie battrait le meilleur du Texas.

C’est arrivé au point où Mahomes a dû interroger publiquement son coéquipier.

Et le MVP du Super Bowl s’est moqué de Hardman, juste pour faire bonne mesure.

En regardant strictement les chiffres, la Floride (180), la Californie (175) et le Texas (137) produisent les joueurs les plus actifs de la NFL. Mais la Géorgie n’est pas trop loin derrière avec 97 joueurs actifs de la NFL. Et le Texas a près de trois fois la population de la Géorgie.

Alors… peut-être que Hardman a raison?

Ne dormez pas sur la Géorgie.

.