Patrick Mahomes fait une belle entrée dans les vestiaires

MIAMI – Cela a pris du temps, car Patrick Mahomes avait une tonne de responsabilités médiatiques à assumer après avoir mené les Chiefs à une victoire de retour sur les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl 54, mais le MVP du jeu est finalement revenu dans les vestiaires tard Dimanche soir et ses coéquipiers n’auraient pas pu être plus heureux de le voir.

Mais il était encore plus heureux qu’eux de voir ses gars tous ensemble pour la première fois depuis la chute des confettis au Hard Rock Stadium.

Avec le ballon de jeu sous son bras, Mahomes a immédiatement fait son chemin dans les vestiaires, serrant et fiving tous les coéquipiers dans la salle.

Il y a d’abord eu l’étoile serrée Travis Kelce, l’une de ses cibles préférées et de ses meilleurs amis qui avait le sourire aux oreilles. Les deux s’étreignirent, rirent et hurlèrent. Un bonheur total.

Puis Mahomes a fait son chemin vers le groupe de récepteurs qui avaient leurs casiers ensemble. Le QB a serré chacun dans ses bras et il n’a pas du tout atténué l’intensité des câlins.

La défense a ensuite pris leurs câlins.

Et enfin, les joueurs de ligne offensive ont obtenu le leur.

C’est qui est Mahomes, m’ont dit mes coéquipiers après le match – un talent incroyable sur le terrain et le meilleur coéquipier que vous puissiez demander, ce qui était facile à voir d’après la façon dont ses gars l’ont embrassé.

“C’est une personne encore meilleure qu’il n’est joueur et c’est un champion du monde … qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur lui”, a déclaré un Kelce rayonnant.

Mahomes était encore un maître dimanche soir. À travers les trois quarts, il a lutté. Mais juste au moment où il semblait que la défense tant vantée des Niners avait trouvé un moyen de le retenir, Mahomes les a allumés pour deux passes de touché au quatrième quart qui les ont mis de l’avant pour de bon.

“C’est Showtime Mahomes, bébé”, a déclaré Kelce. «Je ne peux pas vous dire combien il représente pour cette équipe, cette ville, cette organisation. J’espère qu’il restera à Kansas City pour le reste de sa carrière. »

Mahomes n’était clairement qu’un des gars dans les vestiaires après les avoir mené à une victoire au Super Bowl.

Il a dit au QB Matt Moore, dont le casier est à côté du sien, qu’il l’aimait après lui avoir fait un gros câlin.

Il s’est assis sur sa chaise et a parlé à un responsable de l’équipement de certains des grands succès qu’il a pris, en riant au début du match qui lui faisait vraiment mal.

Pendant tout ce temps, ses coéquipiers ont dansé dans les vestiaires et pris des photos et des vidéos pour les réseaux sociaux. Vous avez le sentiment que la fête ne fait que commencer.

Les Chiefs sont maintenant champions du Super Bowl, pour la première fois en 50 ans. Mahomes les a aidés à y arriver mais ils l’ont tous fait ensemble.

“Nous sommes comme une bande de frères”, a déclaré Kelce. “Et maintenant, nous sommes mariés pour toujours. Nous avons tous la même bague. “

Et ils ont tous la chance d’avoir le même QB.

Le plus grand vainqueur de dimanche: Andy Reid.

L’entraîneur légendaire des Chiefs a finalement remporté sa première victoire au Super Bowl dimanche soir et il n’aurait pas pu être plus heureux. Il avait également hâte de mettre la main sur un cheeseburger. Quelque chose me dit qu’il n’aura plus jamais besoin d’acheter un cheeseburger à Kansas City.

