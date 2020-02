Patrick Mahomes méritait-il le MVP?

Le MVP du Super Bowl semble toujours être un quart-arrière. La NFL s’en remet à leurs appelants dans les moments d’incertitude pour l’attribution. Un défenseur ne remporte l’honneur que s’il le méritait vraiment. Et si un porteur de ballon ou un receveur s’éteint, il pourrait aussi le gagner.

Même si Patrick Mahomes a eu deux interceptions dans le Super Bowl, il a remporté le MVP, en grande partie à cause de sa performance au quatrième trimestre et de trois touchés au total (deux passes, une précipitation). Compte tenu de la domination de Mahomes dans ce quatrième trimestre, il s’est fait un très bon candidat pour le prix. Pourtant, il n’a peut-être pas été le meilleur joueur du jeu. Voici quelques autres qui méritaient un examen plus approfondi.

Le tacle défensif n’avait qu’un seul tacle et aucun sac. Mais il a terminé avec trois déviations de passe, et il était sur Jimmy Garoppolo lorsque le quart-arrière a lancé sa première interception au premier quart. Jones joue une position qui ne suscite pas beaucoup d’amour – il mange de l’espace au milieu de la défense de Kansas City. Mais ses ruptures de trois passes étaient un sommet. Il a longtemps été l’un des meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue. Il a joué comme ça dimanche.

Sa déviation sur les deuxième et cinquième peut avoir sauvé la partie pour les Chiefs. George Kittle était grand ouvert au milieu du terrain avec Terrell Suggs en couverture – cela aurait dû être un grand jeu. Jones s’est assuré que ce n’était pas le cas.

Il a changé la donne et une présence offensive constante pendant tout le match. Les 49ers étaient tellement déterminés à arrêter Patrick Mahomes qu’ils ont abandonné les yards faciles pour Williams, dont la course de touché de 38 yards s’est avérée être un back-breaker.

Williams s’est précipité pour 6,1 verges par course dans le Super Bowl après avoir couru à 3,2 verges par course lors des deux matchs éliminatoires précédents. Compte tenu de l’excellente performance des 49ers contre la course, Williams semblait à nouveau être un non-facteur. Pourtant, il a fait un pas en avant, avec l’aide de la ligne offensive et du latéral Anthony Sherman. Apparemment, lors de la course de touché, Sherman a dit à Williams dans le groupe: “Suivez-moi, je me fiche de ce que vous faites, suivez-moi.” C’est exactement ce que Williams a fait.

Mais ensuite, il y a eu les contributions de Williams dans le jeu de passes, avec quatre réceptions pour 29 yards et un touché, le score de départ au quatrième trimestre. Sans aucun doute, Mahomes a facilité la victoire des chefs. Il n’aurait pas pu le faire sans la production de Williams. On pourrait faire valoir que Williams, en raison de son jeu régulier, méritait mieux le prix.

Étant donné que nous évaluons les hypothèses, plongeons-nous dans les meilleurs joueurs de San Francisco. S’ils avaient gagné le match, Samuel aurait été une option facile pour la NFL. Samuel a terminé le match avec trois courses pour 53 verges et cinq prises pour 39 verges. Quand ils ont mis le ballon dans les mains de Samuel, il était un meneur de jeu explosif. Et même lorsque l’offensive des 49ers n’a pas pu bien faire fonctionner le ballon au tout début du match, Samuel a réussi à générer des premiers essais au sol.

Le seul problème? Sa dernière touche est venue avec environ cinq minutes à faire au troisième quart. C’est à peu près à ce moment-là que les chefs ont fait leur retour. San Francisco avait besoin de quelqu’un pour s’intensifier – c’est alors que Samuel a disparu.

Il était l’une des principales raisons pour lesquelles Mahomes ne pouvait pas aller jusqu’au quatrième trimestre. Il avait six plaqués, 1,5 sacs et trois coups sûrs de quart-arrière. Mahomes avait des problèmes lorsque San Francisco a mis la pression avec seulement quatre rushers, et Buckner a peut-être été le joueur de ligne 49ers le plus difficile à bloquer dimanche soir. Peut-être n’a-t-il pas obtenu de crédit parce qu’il n’a pas véritablement changé la donne. Pourtant, son œuvre était impressionnante.

L’arrière a longtemps été un contributeur impressionnant pour les 49ers lourds. Ses capacités de bloqueur de plomb et de protecteur de passes sont primordiales dans le plan de match de San Francisco, mais Juszczyk a montré pourquoi les 49ers lui ont donné un si gros contrat. Il avait plus de yards de réception que George Kittle. Juszczyk avait trois attrapés pour 39 yards et un touché – et il a presque marqué un autre quand il a ramené le ballon à la ligne des 1 yards pour un touché de Raheem Mostert. Juszczyk n’a pas porté le ballon, mais il a ouvert la voie à une attaque de 49ers qui a fait en moyenne 6,4 verges par course.

