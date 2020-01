Patrick Mahomes peut devenir un vrai nom de ménage dans le Super Bowl

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Permettez-moi de commencer par dire que Patrick Mahomes est excessivement célèbre. Genre, plus célèbre que quiconque lira ce ne sera jamais.

Mais il y a un autre niveau de gloire, celui que je pense qu’il atteindra ce week-end.

Mahomes est actuellement Sports Famous. Quiconque suit des sports, même à distance, sait qui il est, et c’est génial. Ils devraient. Il est excellent au football. Mais il y a un bateau plein de gens dans ce pays qui ne suivent pas du tout les sports. Et pour eux, peut-être ont-ils entendu parler de Mahomes? Mais ils ne le connaissent pas.

Ce n’est pas un coup dur contre Mahomes mais juste une déclaration de réalité. Il y a peu de joueurs de la NFL qui traversent le territoire de renommée du «nom du ménage», la vraie renommée. Tom Brady en est un. Tim Tebow un autre. Michael Strahan y est arrivé, mais les gens le connaissent davantage en tant que personnalité de la télévision par opposition à tout ce qu’il a fait dans sa carrière.

Être quart arrière aide: Peyton et Eli sont des noms familiers, tout comme Brett Favre. Drew Brees est arrivé (avec un peu d’aide d’Ellen). Russell Wilson est arrivé (avec beaucoup d’aide de Ciara).

Si Mahomes a le Super Bowl, je pense qu’il est sur le point de le faire (et vous pouvez lire mon collègue Steven Ruiz plus sur le jeu lui-même), je pense qu’il est sur le point de sauter dans cette stratosphère de renommée.

Il est temps aussi. Mahomes pourrait être le joueur le plus excitant de la NFL à n’importe quel poste – seul Lamar Jackson peut être dans la discussion avec lui (et DeShaun Watson s’en approche également). Mahomes peut courir et se précipiter, et il peut bombarder un jet de 70 mètres s’il en a besoin. Il jette une arme de poing sauvage et essaie constamment des trucs, comme un mélange impie de Steve Young et Brett Favre,

Il parle également comme un muppet à voix grave, aime ses coéquipiers et est totalement charmant avec la presse. J’espère qu’il a une évasion, car plus de monde a besoin d’en apprendre davantage sur la magie de Patrick Mahomes.

Grand gagnant de mercredi: entraîneur K

Mike Krzyzewski a mâché les Cameron Crazies après avoir nargué l’ancien joueur et assistant de Duke, Jeff Capel. Capel ne s’en est pas occupé, mais je tiens à féliciter l’entraîneur K pour avoir finalement embrassé le fait d’être un vieil homme qui hurle aux adolescents. Vous l’avez combattu pendant longtemps, mais le temps vient pour nous tous.

Coups rapides: Shaq, buzzer beaters, et plus

– Shaq est tombé en panne en l’honneur de son coéquipier décédé Kobe Bryant dans un discours émouvant.

– Puis-je vous intéresser à un crochet sauvage, en demi-terrain et à sonnerie, tiré du Maine?

– Tyreek Hill a commencé à faire une impression de Pat Mahomes, puis s’est rendu compte qu’il se coûtait des lancers dans le Super Bowl, et s’est arrêté immédiatement

.